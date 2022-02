Az Innovate Composites egy vadító kinézetű Honda E-t mutatott be egyedi külsővel, amellyel a Honda Racing F1, a Red Bull Racing és Max Verstappen előtt tisztelegnek, amiért a pilóta tavaly megnyerte a Forma-1-es egyéni bajnokságot.

A jelentősen kiszélesített első és hátsó sárvédők raliautós külsőt kölcsönöznek az elektromos szupermini számára. A fehérre festett hat küllős keréktárcsák szélesebb gumikat kaptak, amelyek jól illeszkednek az új sárvédőkhöz. Az első lökhárító is egyedi kialakítású, központi légbeömlővel és osztószárnnyal látták el.

Hátul hasonlóan szépen megformált hátsó lökhárítót találunk, amely a gumiabroncsok egy részét is megmutatja, és egy diffúzort is tartalmaz. Végül a nagyméretű hátsó spoiler az általa keltett légellenállás miatt ronthatja az EV amúgy is rövid hatótávolságát, de elismerten jól néz ki, miközben extra leszorítóerőt biztosít.

Nem utolsó sorban a festés a Red Bull grafikával kísértetiesen hasonlít ahhoz az együléses versenyautóhoz, amelyet Max Verstappen vezetett győzelemre a 2021-es szezonban. Az Innovate Composite a tavalyi bajnoki címért folyó csatát „minden idők egyik legjobb és legkeményebb küzdelmet hozó F1-es egyéni világbajnokságaként“ jellemzi.

A hajtáson semmit nem változtattak, azonban az tudni, hogy nem lesz teljesen egyedi modell, az Innovate Composites korlátozott darabszámban tervezi elkészíteni. Az árat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az biztos, hogy jó lenne, ha néhány helyen megjelenne az utcán.

