Az ipar több szakértője úgy gondolja, hogy az elektromos járművek hatékonysága ugyanakkora részben fog fejlődni a motortechnológia újításai révén, mint az új akkumulátorokkal. A Mercedes és a Renault is úgy gondolja, hogy az axiális fluxusmotorokban van a jövő, ahogy az akkumulátoroknál sokan a szilárd elektrolitos egységektől várják a megváltást.

„A villanymotor nem egy árucikk, hanem egy gyorsan fejlődő technológia, melyben az innováció és a szakértelem fogja előrevinni a teljesítményt és a megkülönböztethetőséget” – írta tavaly egy közleményben a Mercedes-Benz, akik már be is jelentették, hogy az AMG villanyautói saját fejlesztésű axiális fluxusú villanymotorokat használnak majd. A BMW is hasonlókon dolgozik.

Aggályokat vet fel azonban, hogy a villanymotorok nagyban támaszkodnak ritka fémekre. Az Auto News szerint a mai elektromos autók erőforrásának 80%-a állandó mágnest használ, melyekhez neodímiumra, prazeodímiumra, diszpróziumra és terbiumra van szükség. Ezen anyagok kitermelése mérgező hulladékot eredményez, nagy részüket pedig Kínában bányásszák és dolgozzák fel.

A Renault és BMW szinkronmotorjaihoz nincs szükség ezekre a ritka anyagokra, de nem minden gyártó hajlandó beállni mögéjük. Példának okáért a Volvo XC40 Recharge állandó mágneseiben alkalmazzák a fémeket, mivel ezt a megoldást tartják a leghatékonyabbnak. A Volkswagen mindeközben igyekszik a ritka fémek felhasználását mérsékelni, hosszú távon pedig teljesen kiiktatni.

A villanymotor-fejlesztés fontos szakág és komoly hatása lehet az autóiparban fellelhető munkahelyekre a jövőben. Egy villanyautónak általában feleannyi alkatrésze van, mint egy belsőégésű egységnek és 30%-kal kevesebb munkaidő elkészíteni. A munkahelyek megtartása érdekében sok gyártó maga szeretné építeni az erőforrásokat, a Renault ezt már véglegesítette is, de a Mercedes, a Stellantis és a Volvo is dolgoznak az átálláson.

