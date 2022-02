Mindannyian tudjuk, hogy a Tesla önvezető rendszere nem tökéletes, és már több alkalommal is arról szóltak a híradások, hogy az erős fény megzavarja az Autopilotot, és egyébként is könnyen befolyásolható a rendszer. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy bár Autopilotnak hívják, magyarul robotpilótának, nem képes arra, hogy önállóan, emberi beavatkozás nélkül irányítsa az autót.

A Tesla önvezető rendszeréhez készült Full Self Driving (FSD – Teljesen Önvezető) frissítést azonban már kicsit nehezebb megvédeni, de azt is hozzá kell tenni, hogy egyelőre csak a béta verzióról beszélünk. A rendszerben felmerült problémák miatt a Tesla most összesen 53 822 példányt hív vissza a Model S, X, 3 és Y modellekből, ugyanis mindegyiket érinti a hiba.

Nevezetesen az, hogy az FSD egyszerűen nem áll meg a stoptábláknál, és lazán átgurulnak azokon a kereszteződéseken, ahová stoptábla van kihelyezve. Azt azonban nem tudni, hogy a rendszer eközben figyeli-e a keresztirányú forgalmat, és csak akkor indul el, ha biztonságosnak ítéli a forgalmi helyzetet, vagy mindent figyelmen kívül hagyva csak megy tovább.

Azon modelleket hívták vissza, melyek az FSD Beta 2020.40.4.10-es, vagy az ennél frissebb verzióját használják, ám a visszahívást ezúttal nem a szokásos eljárás szerint kell érteni, magyarul nem szükséges a fizikai módosítás, a Tesla ugyanis egy távoli frissítéssel kívánja megoldani a problémát.

A rendszerhiba egyébként szerencsére nem azt jelenti, hogy a Tesla automatikusan átszáguld az érintett kereszteződéseken, ugyanis mindössze 9 km/órás sebességgel gurulhat át az autó a stoptáblás kereszteződésekben. A hiba remélhetőleg gyorsan kijavításra kerül, ám szerencsére eddig sem történt baleset, sem pedig haláleset, ami a hibás önvezető rendszerhez lenne köthető.

