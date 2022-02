Aki nézte mostanában a pedálos kisautók hirdetéseit, valószínűleg még mindig az állát keresi. Lassan a hiányos roncsok is százezres összegekért cserélnek gazdát, az igényesen felújított példányok ára pedig ennek a többszöröse.

Viszont akinek van egy kis szerencséje, annál talán lapul egy elfeledett darab a padláson vagy a pincében, és ahogy ez a videó is mutatja, kellő lelkesedés esetén bizony gyönyörű lehet a restaurálás végeredménye:

Tudtad?

Az első szériás, gömbölyű pedálos Moszkvicsokat a hetvenes évek elején váltotta le a videóban is látható „kocka”, mely ugyanúgy gyártósoron készült, mint a közúti testvére. A nálunk is népszerű kisautókat a hetvenes évek derekán 700 forintért lehetett megvásárolni, de ne feledjük, akkoriban a magyar átlagfizetés is csupán 3000 forint körül mozgott.

