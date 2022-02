Azt már eddig is tudtuk, hogy a Kadjarból nem lesz új generáció, illetve azt is, hogy Austral néven mutatja be debütáló crossoverét a Renault. Az álcázott képek és a beltérről közölt skiccek után most jöjjön néhány nem hivatalos, de a valósághoz már igencsak közel álló renderfotó.

2 Fotó

A Kolesa.ru által készített digitális rajzok, még ha nem is lepleznek le minden apró részletet, kellő pontossággal mutatják meg, mire számíthatunk a hamarosan bemutatkozó modell dizájnját illetően.

Az Austral nem véletlenül tűnik ismerősnek, ugyanis ha egymás mellé tesszük a Megane E-Tech Electric-kel, teljesen világossá válik, hogy számos dizájnelemen osztozkodnak majd a testvérmodellek. Ez nem csupán a külsőségekre, de az utastérre és a felszereltségre is igaz lesz.

Kettejük között fontos különbség ugyanakkor, hogy az Austral belsőégésű és többféle hibrid erőforrással lesz elérhető. A harmadik platformtárs, a Nissan Qashqai szintén idén érkezik.

