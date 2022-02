A legújabb, nyolcadik generációs Corvette 2020-ban már megjelent a kereskedésekben is, azonban végül csak tavaly októberben rántották le a leplet a legkülönlegesebb verzióról, a Z06-osról.

A vállalat nemrég azt is bejelentette, a jövőre piacra kerülő modellek mindegyikéhez elérhető lesz az egyedi, 70. évfordulós kiadás, mely igazán egyedivé varázsolja a sportautó külcsínét.

A különkiadás egyébként nem kap technikai átalakítást, amire egyébként nincs is különösebb szükség, hiszen a sportautó már így is szinte tökéletes a maga nemében. A különkiadásokban pedig a sportautó minden apró részletében megjelenik majd az ezt hirdető plakett, így találkozhatunk majd vele a felniken, az üléseken, és természetesen a kormányon is.

Annak érdekében pedig, hogy garantáltan megkülönböztethető legyen a változat, mind a fékek, mind pedig a motorborítás piros színt kap, de a küszöblemezek is egyediek lesznek a speciális kiadást hirdető gravírozás miatt.

Az első ilyen elkelt modell a képeken látható Z06-os volt, melyet a hétvégén árvereztek el. Végül 3,6 millió dollárt, azaz kb. 1,12 milliárd forintot ajánlottak érte.

Mindeközben lehetőségünk nyílt arra, hogy kipróbáljuk az új, Esztergomban gyártott Suzuki S-Cross hibridet és arra jutottunk, hogy elődjéhez hasonlóan népszerű lesz. Hogy miért, arról itt írtunk.