Mindenki 2025-re vár, mint a teljes körű gyártás idejének eljövetelére, de egyesek számára a szilárdtest-akkumulátorok már most valósággá váltak. Úgy tűnik, hogy a kínai Dongfeng Motor gyártó demonstrációs céllal szilárdtest-akkumulátorokat épített be néhány E70 elektromos modelljébe.

Ezekből az elektromos autókból 50 darab van, és már bemutatkoztak Csianghszi, Kanton, Csöcsiang és Csiangszu utcáin, ahol taxiként fognak szolgálni. Erről néhány helyi médium, elsőként az Autohome.com számolt be, majd több nyugati kiadvány is átvette a hírt.

A járműveket állítólag a lítiumgyártó Ganfeng Lithiummal közösen tervezték. Az akkumulátor rugalmas membrántechnológiát használ, és az 50 százalékos átszúrástól és összenyomástól a 180 fokos túlmelegedésig terjedő tesztkörülményeken is megfelelt.

A modul nagy pontosságú lézerhegesztéssel gyártott alumíniumötvözetből készült burkolatot használ a 86%-ot meghaladó hatékonyság elérése érdekében. Az E70 hatótávolságáról vagy az akkumulátor energiasűrűségéről azonban nincsenek részletek.

A Ganfeng Lithium decemberben jelentette be első szilárdtest-akkumulátorát. Jelenleg egy második generáción dolgozik, amelynek teljesítménye 360 Wh/kg. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy számos másik gyártó is vizsgálja ezt a technológiát.

Az előrejelzések szerint a Toyotában egy hibrid autóban debütál majd, míg a Stellantis 2026-ra tervezi a bevezetést. Három évvel később a Nissanon lesz a sor. Aztán a Hyundai és a Kia következnek.

Végül a Huawei és a Xiaomi is szeretne beleszólni egy ilyen elektromos jármű saját értelmezésével. A Renault-nak viszont úgy tűnik, hogy nem nagyon tetszik a dolog, mivel hűségesebb a hagyományos lítium-ionos megoldáshoz.

Mik a szilárdtest-akkumulátorok előnyei? Gyorsabb újratöltés és hosszabb hatótáv a nagyobb energiasűrűségnek köszönhetően, de biztonságosabbnak is ígérkeznek. Miért kell tovább várnunk rájuk? Mert maga a technológia nagyon fejlett, de a gyártási oldalon még számos problémát meg kell oldani, mielőtt a nagyüzemi gyártás garantálható lenne.

Mindeközben lehetőségünk nyílt arra, hogy kipróbáljuk az új, Esztergomban gyártott Suzuki S-Cross hibridet és arra jutottunk, hogy elődjéhez hasonlóan népszerű lesz.