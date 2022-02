A megdöbbentő felvétel Németországból érkezett, ahol egy sofőr máig megmagyarázhatatlan okokból kifolyólag üldözőbe vett két versenykerékpárost, akiket meglátott az úton közlekedni.

Az 56 éves sofőr, aki ellen szerencsére már vádat is emeltek, több alkalommal is kísérletet tett arra, hogy leszorítsa a kerékpárosokat az útról, de ha ez nem lenne elég, a felvételen is tisztán látszik, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy leszorítsa, és megállítsa őket.

Tulajdonképpen a kerékpárosok lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett tragédia az incidens vége, hiszen a felvételen is látszik, hogy a férfi hirtelen leáll az út szélére, kipattan az autóból és szó szerint üldözi az egyik kerékpárost. A későbbiekben azonban azt is látni, ahogy az autós utoléri őket, bevág eléjük (majdnem keresztben az úton) és majdnem elüti a kerékpárost, aki megpróbált menekülni előle.

Hihetetlen, de kiderült, hogy az ámokfutó férfi ráadásul hivatásos sofőr, a rendőrség pedig szerencsére még az eljárás kezdetén elvette tőle, az ügyészség pedig közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat ellene, és akár öt év börtönbüntetésre is ítélhetik. De ha ez nem lenne elég, az is kiderült, hogy pár hónappal korábban egy járókelőt próbált meg elütni, azonban szerencsére el tudott ugrani az őrült sofőr elől.

