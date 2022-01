Régi motoros a Micra, idén lesz 40 éve, hogy bemutatkozott a Japán piacon, hogy aztán a későbbi generációi számos országban, különböző nevekkel tarolják le a kisautók szegmensét. Sajnos azonban az elmúlt években - több modelltársához hasonlóan - a Micra is veszített népszerűségéből.

Egészen mostanáig nagyon úgy tűnt, hogy a Micra nem lesz többé része a Nissan kínálatának, helyette egy elektromos kisautót vezetnek be, aminek gyártása Franciaországban történik majd – írta meg a vezess.hu.

Habár a Nissan-Renault-csoport CMF B-EV padlólemezére épülő villanyautóról eddig túl sokat még nem árultak el, annyi már biztos, hogy szoros rokonságban áll majd a Nissan Juke/Renault Clio-Captur hármassal.

Azonban az e-cars információi alapján a Micra nem szűnik meg, csak pihenőre vonul, egészen 2024-ig, amikor is végre leleplezik majd az újdonságot, melyről Ashwani Gupta, a Nissan Motor Co. operatív igazgatója is említést tett:

„Ezt a vadonatúj modellt a Nissan tervezi, de a Renault adja a technikát és gyártja majd le új közös platformunk segítségével, maximalizálva szövetségünk eszközeinek lehetőségeit, de közben megőrzi Nissan-szerűségét. Ez egy nagyszerű példa a Szövetség „okos megkülönböztetés” megközelítésére. Biztos vagyok benne, hogy ikonikus Micra újjászületése további izgalmak érkezését vetíti előre majd európai vásárlóinknak.”

Mindeközben lehetőségünk nyílt arra, hogy kipróbáljuk az új, Esztergomban gyártott Suzuki S-Cross hibridet és arra jutottunk, hogy elődjéhez hasonlóan népszerű lesz. Hogy miért, arról itt írtunk.