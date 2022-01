A BMW nemrég közölte, hogy hamarosan megkezdődik az új debreceni részleg építése, elsőként az irodaépülettel és a képzési központban, ezek után húzzák fel a termelőüzemeket, amelyben a gyártás a tervek szerint 2025-ben indul.

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. legújabb videója is megérkezett, ismét bemutatják, hogyan haladnak a fejlesztések.

A videókban többek között szó esik a vasúri fejlesztésekről, elmondják, hogy egy 120 tonna teherbírású konténerrakodó targoncának megerősített pályaszerkezetű utat építenek 20 ezer köbméter beton burkolatalappal, amelyre több mint 23 ezer köbméter vasalt bazalt betonburkolat kerül.

A víztelenítési munkák is haladnak, de elkészült a Nagymacsi úti vasúti átjáró és a nagymacsi bekötőút is. Látszik a felvételeken a BMW-körút már megépült része is, az új kerékpárút, a elkészült az M35-ös autópálya és a 354-es út csomópontjának fejlesztése és az új józsai csomópont kivitelezési munkái is.

