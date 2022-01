Valamivel több mint 4 évvel ezelőtt egy BMW felállította a valaha volt leghosszabb driftrekordot, miután egy M5-össel összesen 374,17 kilométert driftelt. A helyzet azonban az, hogy egy orosz férfi úgy döntött, megdönti a rekordot, és a jó öreg, megbízható VAZ-2106-osával nekivágott a mutatványnak.

Evghenii Novokşonov a szovjet családi autóval vágott neki a megmérettetésnek, és ahelyett, hogy úgy csinálta volna mint a BMW-s (egy másik M5-öt is megtankoltak, hogy egybefüggő legyen a rekord), az orosz inkább fogta magát és felpattintott egy 200 literes tartályt az eredeti 40 literes benzintartály mellé, biztos ami biztos.

A mutatványhoz pedig fel kellett szerelni egy üzemanyag-szivattyút is, maga a rekordkísérlet pedig a befagyott Kaldí-tónál került sor, Cseljabinszk régióban, Oroszország hetedik legnagyobb városában. Az egész eseményt élőben közvetítették a YouTube-on, az adatok szerint pedig Evghenii nem kevesebb mint 439,8 (!) kilométert driftelt.

Ezzel pedig nem hivatalosan le is taszította a trónról a BMW M5-öt, azonban egyelőre nem tud egyeztetni a Guinness csapatával, mivel jelenleg is érvényben vannak az Oroszországgal szembeni szankciók. Azonban ha a nagy Guinness-rekordok közé most nem is, az Orosz Rekordok Könyvébe még lazán bekerülhet a mutatvánnyal.

