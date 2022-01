Megígérték, és most itt is van: a "régimódi" autók szerelmeseinek bemutatjuk a Gordon Murray T.33-at, a túlzó és nosztalgikus T.50 kistestvérét (ha lehet így nevezni), a zseniális dél-afrikai mérnök szuperautóját, aki a McLaren F1 és az MP4/4 atyja is egyben.

Egy autó, amely tökéletesen a múltba ágyazott, teljesen analóg, és amelyet szigorúan egy 3,9 literes V12-es szívómotor hajt, amely a T.33-asban 615 lóerővel "beéri" a nagyobb testvér 660-ával szemben. Ez "kevés" egy olyan korszakban, amelyet az 1000 vagy több lóerős, elektromos vagy villanyosított hajtásláncú hiperautók uralnak, de sok, ha figyelembe vesszük az új Gordon Murray Automotive modell pehelysúlyát: 1090 kg.

33 Fotó

Most az egyszer hagyjuk az esztétikának szentelt részt (azért szép a kocsi), hogy fejest ugorjunk a mechanikába: a Cosworth-szal való együttműködésnek köszönhetően született V12-es a T.50-es V12-esével rokon, amely híres arról, hogy 178 kg-os tömegével a világ legkönnyebbje. Rengeteg változás történt és a piros zóna 11.100-as fordulatszámra csökkent, egy olyan szintre, amely napjainkban mintha egy másik univerzumba tartozna.

A 615 lóerő 10.500-as fordulatszámnál érkezik meg, míg a 451 Nm nyomatékot akkor éri el a motor, amikor a tű megérinti a 9.500-as fordulatszámot, Gordon Murray azonban azt állítja, hogy a 75%-a már 2.500-as fordulatszámnál "jelen van". De ki tudna ellenállni a kísértésnek, hogy további 7000 fordulatot emelve hallja a V12-es műalkotás sikolyát? Papíron tehát a motoron végrehajtott változtatások "szelídebbé" tehetik a motort, már amennyire egy ilyen egységet meg lehet szelidíteni.

Mondanunk sem kell, hogy a lóerő és a nyomaték kizárólag a hátsó kerekeket illeti, a 6 fokozatú kézi váltó alapfelszereltség, míg azok, akik nem rajonganak a 3 pedálért, 6 fokozatú, elektromosan működtetett váltót és a kormánykeréken lévő lapátokat is választhatnak. A számok a világ legkönnyebb váltójáról (78 kg) és a leggyorsabb sebességváltóról beszélnek. Sajnos a végsebességet és a 0-100-as gyorsulást nem közölték.

És most térjünk át arra, amit láthatunk, kezdve azzal, ami nincs ott: a hátsó ventilátorral. A Gordon Murray T.33 ugyanis nélkülözi a T.50 által forradalmasított (és a Brabham BT46 B-ből átvett) szívóhatást létrehozó megoldást, de ez nem jelenti azt, hogy a mániákus aerodinamikai gondosságnak köszönhetően ne garantálna rendkívül "intim" tapadást az aszfalton. Az elülső légbeömlő a levegőt az autó alá, majd a hátsó diffúzorhoz vezeti, amelyet a két középső kipufogó szakít meg.

Ez egy olyan megoldás, amely rendkívül tiszta vonalakat garantál, hivalkodó aerodinamikai függelékek nélkül, még ha van is egy kis aktív spoiler a hátsó részen. A T.33 egy régimódi sportautó, amely megengedi magának a modern hatást a függőleges LED-es lámpákkal elöl és a kör alakúakkal hátul. Az elöl 19, hátul 20 colos felnik mögött a Brembo karbon-kerámia fékrendszere található.

Belül két ülés van, és nem három, mint a McLaren F1-ben és a T.50-ben, a rendkívül minimalista stílus és a műszerek egy nagy kör alakú elemből állnak középen, csak a fordulatszámmérővel, és két monitorral az oldalakon, amelyeken a Gordon Murray T.33 minden paraméterét lehet vezérelni, vagy kezelni (egy másik modern kivétel) az Android Auto vagy az Apple CarPlay-t.

A T.50-es modellhez hasonlóan a T.33-asból is mindössze 100 darab készül, az árak 1.644.700 eurótól indulnak.

Mindeközben kalapács alá került a Forma-1 hétszeres világbajnokának, Michael Schumachernek a korábban használt Mercedes-AMG C63 kombija. A részletekről itt írtunk.