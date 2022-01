A videót a GT-R World Cup nevű, a világ leggyorsabb Nissan GT-R-eit tömörítő versenysorozatnak az egyik állomásán készült Floridában. Persze, ahogy a videó is mutatja, nem csak Nissanok vettek részt rajta, hanem ez a mattfekete Lamborghini Huracán is, ami némi átépítés után egy ikerturbót is kapott 5,2-literes V10-eséhez és nagy valószínűséggel más módosításokat is eszközöltek a motoron és a váltón.

Az eseményen a Huracán többször is majdnem bement 8 másodperc alá, aztán jött a feketeleves naplementekor: Egyik körén, miután remekül kapja el a rajtot, a szuperautó egyre csak gyorsul és közelít a cél felé, amikor egy pillanatra elveszti a tapadást és kivágódik jobbra – a motorfedő alól kilibbenő füstfelhő alapján úgy tűnik, valamilyen műszaki hiba miatt.

Akárhogy is, a sofőr nem tudta irányítása alá vonni a kocsit, az autó pedig háttal a jobboldali betonfalba csapódik, majd arról lepattanva átcsúszik a másik oldalra is, mielőtt leáll.

Szerencsére a sofőr gyorsan kiszáll, látszólag mindenféle sérülés nélkül, ugyanez nem mondható azonban el a Huracánról, ami elég komoly károkat szenvedett.

