Az ellenfél természetesen a Lucid Air, ami szintén egy négyajtós szedán, remek kezelhetőséggel és négyszámjegyű lóerővel. A videóban a csúcsot jelentő Dream Edition kiszerelés szerepel, amely 1126 lóerős, erősebb, mint az 1035 lóerős Model S Plaid. Nehezebb is azonban, 2375 kilójával nem pehelysúlyú, bár a Model S Plaid 2192 kilója is vágósúlynak minősül.

Mindkét modell jól tapad, a Tesla ezt a Michelin Pilot 4S gumiknak, míg az Air a Pirelli P Zero HL abroncsoknak köszönheti. A teszt azonban egy elég hideg napon zajlott, mindössze kilenc fokban. A Teslának viszont van az akkumulátort előmelegítő üzemmódja, a Lucidnak pedig nincs – ezt a Teslánál éppen az igazságosabb verseny érdekében nem is használták.

A spoilerek pedig innentől jönnek: A végén ez nem sokat számított, ugyanis a Model S Plaid végül viszonylag könnyedén verte az Airt. Egy, a csatornán korábban végzett teszten az Air tudott telibe 10 mp-es időt futni, ami szép eredmény, de a korábbi idők alapján nem elég ahhoz, hogy a Teslát megverje.

Azóta a Lucid kapcsolatba lépett a csatorna stábjával és pár tippet adott nekik ahhoz, hogy a legtöbbet hozzák ki az Air rajtjából, de az időben ez nem nagyon látszott meg, egy újabb 10 mp-es kör volt a legjobbja, míg a Tesla 9,6-ot is tudott menni. Mindkét modell tud jobbat, de a hideg miatt ez nem meglepő. Az így is látszott, hogy a Tesla többet tud az Airnél, amelynek nem kell szégyenkeznie, mert így is egy pokolian gyors autó.

