A modell méretei megszokottnak mondhatóak egy előre szerelt motorú, hátsókerekes modelltől, a kasztni viszont jobban megmunkáltnak tűnik az elődénél. A hátsó részen van a több újdonság: vízszintesen beszerelt hátsó lámpák, állítható hátsó spoiler és négy kipufogócső. A különbég a lefényképezett modellek között, hogy az 55-ös kipufogóvégei kerekek, a 63-asé szögletesek, emellett a felnik is eltérnek.

Belül a legújabb MBUX infotainment rendszerre számítunk a cég újfajta képernyőkiosztásával és egy 11,9 colos képernyővel a középkonzolon, ahogy az SL-ben, amelytől a 2+2 ülést is megörökölheti, ezzel praktikusabbá is válni, mint riválisai.

Az alvázat is megosztja az új GT az SL-el, bár a légrugós felfüggesztés és a váz beállításai a GT sofőrközpontúbb mivolta miatt megváltoznak majd. A motortérbe a négyliteres V8-as kerülhet ikerturbóval. Az SL 55-ben ez 476 lóerőt és 700 Nm-t, az SL 63-ban 585 lóerőt és 800 Nm-t termel.

Mindez az erő egy automata váltón keresztül jut majd el a hátsó tengelyre, bár azt még nem tudni, hogy a 4Matic összkerék-meghajtás is kapható lesz-e. A kínálat gyengébb, V6-os modellekkel is bővül majd és egy, akár 840 lóerő feletti teljesítményű plug-in hibridről is csicseregnek a madarak.

A Mercedes-AMG GT valamikor 2023-ban szabadul meg a lepleitől bár hivatalos bejelentés egyelőre nincs erről. A következő generáció csak kupéként kerül piacra, mivel a kabrió szerepét az SL Roadster vette át.

