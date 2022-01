Az említett villanyautók a következő öt évben fejlesztésre költött 23 milliárd euró után öt közösen használt platformra érkeznek majd, a cég azt szeretné, ha ezzel 2026-ban már 80%-ban közös alapokra épülnének a három cég modelljei.

Az öt alváz lesz a 35 új villanyautó 90%-ának alapja, köztük van a CMF-AEV (ezt használja a Dacia Spring), a Kei-EV (ez a városi Kei-autóké lesz), az LCV-EV (Renault Kangoo, Nissan Townstar), a CMF-BEV (Renault 5, a Renault 4ever SUV és kisárúszállító, az Alpine új hot hatche és a Nissan Micra utódja is ezt kapja) és a CMF-EV (A Nissan Ariya és a Renault Megane E-Tech már használják is ezt).

Utóbbi platformra 2030-ig több mint 15 modell fog még készülni C- és D-kategóriában, a szövetség szerint ez az öt alváz az ipar legtágabb villanyautó-kínálatát teszi majd lehetővé.

A Mitsubishi újra megvetné lábát Európában két, a Renault legnépszerűbb modelljei által inspirált modellel: az egyik az ASX B-SUV új generációja lesz (ez a Renault Capturral és a Nissan Juke-kal kerül egy alapra), mellé érkezik egy egyelőre név nélküli darab, mindkettő 2023-ban.

A Nissannak 23 villanyosított modellje érkezik 2030-ig, de hogy ebből mennyi a tisztán villanyautó, azt nem tisztázták. A Micra utódjáról tudni, hogy teljesen elektromos lesz és ők is tervezik, bár a fejlesztést és a gyártást a Renault-ra hagyják a Renault 5-tel közös pontok miatt. Egy elektromos crossover is érkezhet, erről már előzetest is tett közzé a gyártó, valószínűleg a Leaf helyét veszi át.

A Renault már tavaly júniusban ismertette, mit várhatunk tőlük villanyautó-fronton és most sem mondtak újat. A Renault 5 kisautó gyártása még idén elkezdődik, míg a Renault 4ever majd 2024-ben követi. A villanyautókon kívül egy hétüléses SUV-n is dolgozik a francia cég, mely az Austral fölött helyezkedik el.

Persze ennek a 35 villanyautónak iszonyatos mennyiségű akksi kell majd, ezért a cégek közös programmal biztosítanának maguknak évi 220 GWh-t világszerte 2030-ra. Az Envision AESC-vel és a Verkorral kötött megállapodás után a cég elárulta, 2026-ra 50, 2028-ra 65%-kal csökkentenék az akkumulátorok és ezzel az autóik árát. Ezután bevezetnék a szilárd elektrolitos akkumulátorokat, melynek 2028-as határidőt tűztek ki.

A cégek azt is bejelentette, hogy saját hálózatukra, az Alliance Cloudra a mai hárommillióval szemben 2026-ra már 25 milliót csatlakoztatnának. Ezt a célt elsősorban a Renault vállalta magára, akik 2025-ben megjelentetnék első „teljes egészében szoftverre hagyatkozó” járművüket is. Ezen felül a cég szeretné, ha 2026-ban 45 modelljükre lenne telepítve önvezető technológia.

Az előadás másfél évvel követi a cégcsoport azon új üzleti tervének bejelentését, amellyel a három cég jövedelmeinek növekedését várták. Jean-Dominique Senard, a szövetség elnöke azt is elárulta, hogy 2050-re a teljes szövetség karbonsemleges kíván lenni.

