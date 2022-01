A Toyota Yaris Cross az eddigi legjobb eredményt érte el a What Car? True MPG fogyasztási versenyén, habár hozzá kell tenni, hogy a győzelemhez hozzásegítette az is, hogy a Yarist – mely egyébként elnyerte az Év Autója címet –, még nem tesztelték fogyasztásra.

A brit What Car? True MPG fogyasztási tesztje kifejezetten széles körű, ugyanis tesztpadon szimulálja a lehetséges vezetési körülményeket, a Toyota Yaris Cross pedig olyan hihetetlenül jól teljesített a teszten, hogy nem csupán az idei év, de konkrétan abszolút rekorder lett.

Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a Toyota Yarist, mely elnyerte az Év Autója címet, még nem tesztelték a What Car?-on, azonban a jövőben az is kiderülhet, hogy a negyedik generációs hibrid hajtáslánccal szerelt Yaris hogyan teljesít fogyasztás tekintetében.

A Toyota Yaris Cross pedig a következő eredményeket érte el a teszten: 3,91 l/100 km (60,1 mpg), ami megközelíti a gyári 3,75 literes értéket; Steve Huntingford, a What Car? szerkesztője pedig elárulta, emellett a városi tesztkörön 103,3 mpg (2,28 l/100 km) eredményt mértek, ami szintén lenyűgöző teljesítménynek számít.

