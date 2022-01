Alig több mint három évvel ezelőtt - 2018 novemberében - mutatták be az új BMW 8-as sorozatú Coupét. 2021 májusa óta pedig rendszeres időközönként tűntek fel kameráink előtt a frissített prototípusok. Sőt, a 8-as sorozat Cabrio és a 8-as sorozat Gran Coupé is elkezdte a tesztelést, amelyek csak 2019 márciusában, illetve szeptemberében kerültek a kínálatba. Tudod, hogy ez mit jelent? Így van: itt a ráncfelvarrás ideje!

Az eredményt lejjebb lehet megnézni. Az LCI a képek alapján (a régi BMW-rajongók tudják: a müncheni cég LCI-nek hívja a ráncfelvarrásokat) készen áll élete második felére. És ez nem feltétlenül lesz könnyebb most, hogy az AMG bemutatta az új SL-t. Bár - legyünk őszinték - a 8-as sorozat fejlesztői nem pakoltak túl sok úttörő újdonságot az átdolgozott nemes sportkocsiba.

Külsőleg az új modellek elsősorban arról ismerhetőek fel, hogy mostantól mindig van M sportcsomag a fedélzeten. Más szóval, a vastag oldalszoknyák, a 19 colos kerekek és az M fékrendszer (az M850-eseknél 20 colos kerekek és még harapósabb fékek) már alapfelszereltségnek számítanak. A frontrészt kissé átdolgozták. A veserács úgy tűnik, hogy egy valamivel szilárdabb vázat örökölt.

24 Fotó



Hiszed vagy sem, de kívülről nézve nagyjából ennyi. Nos, kivéve persze néhány kötelező új színt. A jövőben a 8-as sorozat a Skyscraper Grey, San Remo Green, M Portimao Blue és Frozen Tanzanite Blue színekben is elérhető lesz.

Mivel az M GmbH idén 50 éves, a 8-as sorozat a propeller helyett a klasszikus "BMW Motorsport" logót viseli a motorháztetőn, a hátsó ajtón és a keréktárcsák borításán kérésre. Némi megszokást igényel, de a 8-as sorozat veséje mostantól sötétben is világítanak.

Térjünk át az utastérre. Az elmúlt évek során a modellsorozatnak elég sok kritikát kellett elviselnie. Nem elég különleges és túl érzelemmentes egy ilyen árkategóriájú járműhöz - ez volt az általános vélemény. Akik azt hitték, hogy a BMW a ráncfelvarrással mindent felforgat, most bebizonyosodott, hogy tévedtek. Végül is nem jó ötlet három év után szétszedni az egész életteret.

De a panaszkodókat is meghallgatták. A multifunkciós ülések és az egyedi bőrbelső kibővített funkciókkal (beleértve a műszerfalat és az ajtópárkányokat is) mostantól szériafelszereltség. Az egészet két színben is kérhetjük, ha úgy tetszik. Emellett a pilótafülke elegánsabb galvanizált felületei és 4 zónás automata klímaberendezése fokozza a flancos tényezőt.

31 Fotó



Az iDrive 8 infotainment, amely lassan egyre több BMW-be kerül (jelenleg többek között az iX, az i4 és a 2-es sorozat Active Tourer modelljeiben), a 8-as sorozatban még mindig kint kell maradnia. Újdonság viszont, hogy a 12,3 colos műszeregység-kijelző (korábban 10,5 colos volt) mellé mostantól 12,3 colos infotainment-kijelzőt is kapunk.

Marad a hajtáslánc témája. Itt semmi sem változik. Miért kellene? - kérdezhetnéd - és igazad van. A futóművet tekintve minden marad a régiben, a három elérhető motor 2020 novembere óta ebben a konfigurációban guggol a hosszú 8-as sorozat orrában.

A szóban forgó motorok a háromliteres turbós hathengeres benzines 333 lóerővel és 500 Nm-rel a 840i-ben, a háromliteres hathengeres biturbós dízel 340 lóerővel és 700 Nm-rel a 840d xDrive-ban, valamint a 4,4 literes biturbó V8-as 530 lóerővel és 750 Nm-rel az M850i xDrive-ban. Mint korábban, mindegyikhez nyolcfokozatú ZF automata sebességváltó jár. Az összkerékhajtás opcionálisan szintén elérhető a 840ihez. Az M8 Competition is megújult, de erről egy másik cikkben.

Az átdolgozott 8-as sorozat család 2022 márciusától kerül a kereskedők szalonjaiba. A 840i Gran Coupé ára 96 400 eurónál kezdődik, a Coupé 3000 euróval drágább, a 840i Cabrio legalább 107 400 euróba kerül. A legdrágább 8-as sorozat (az M8 kivételével) az M850i xDrive Cabrio 137 000 euróért.

