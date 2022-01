A Porsche még mindig nem rukkolt elő középmotoros 911-essel, annak ellenére, hogy pár évvel ezelőtt Andreas Preuninger, a Porsche Motorsport nagy teljesítményű autókért felelős vezetője kijelentette, nem szabad elvetni a középmotoros autók gyártásának lehetőségét.

Meglehet, hogy a középmotoros sportautóra még legalább a következő generáció megjelenéséig várnunk kell, azonban hoztunk egy remek alternatívát, persze csak abban az esetben, ha annyi pénzed van, hogy már nem tudsz vele mit kezdeni.

Mindössze 29 darab készült Ruf CTR3-asból, melyet most az Art and Revs vállalat kínál eladásra, s mely a Ruf jóvoltából készült el, egyfajta újraértelmezéseként a Porsche 911-es modelljének. A Ruf CTR3 az 1997-es generáció 911-esére alapul, és a Multimatic tuningcég vette kezelésbe, mely egy egészen speciális, testre szabott platformot biztosított a ritkasághoz.

E konkrét modell a 8-as alvázszámú példány, mely 2010-ben lett összeszerelve, s egy könnyed számítással az is kiderül, hogy az autó már 12 éves. Azonban 2013-ban visszatért a gyárba, hogy a későbbi Club Sport specifikációkat is megkapja, és egy erősebb motor is bekerült a szépségbe.

A szuperautó karosszériája egy az egyben szén-kevlár szálból készült, a motor pedig 997 GT2 alapjaira épül, a verzió pedig igen komoly teljesítménnyel bír: 775 lóerővel 980 newtonmétert produkál, ehhez képest azonban súlya mint a pihe, mindössze 1400 kilogrammos.

A hirdetés szövege szerint a példány "csodálatos állapotban van", és rendszeresen a "legmagasabb szinten történt a karbantartása", jelenleg pedig az Egyesült Királyságban várja új gazdáját, sőt, még a rendszáma is stílusos: 3 CTR. Persze a rendszámot csak akkor tarthatjuk meg, ha mi magunk is az Egyesült Királyságban élünk, azonban egy kisebb rejtély, hogy mennyi a pontos eladási ára, ugyanis ezt nem tüntették fel, de ha lehet egy tippünk, akár az egymillió dolláros határt is megütheti.

