A Porsche bejelentette, hogy számos járművében frissíti az infotainment rendszert. A Porsche Communication Management rendszer immár hatodik generációja új funkciókat kínál, frissíti a rendszer megjelenését, és javítja az elektromos járművek útvonaltervezését.

A zenekedvelők és a podcastok rajongói, akik a 911, a Cayenne, a Panamera és a Taycan modelleket vezetik, örömmel fedezhetik fel, hogy a PCM 6.0 közvetlen hozzáférést biztosít a Spotify-hoz. Az ügyfelek a Porsche azonosítójuk segítségével közvetlenül a járművükhöz kapcsolhatják fiókjukat, és az alkalmazást médiaforrásként használhatják.

A Porsche Connect minden szükséges adatot tartalmaz, az alkalmazás pedig megjeleníti a "Tetszik" funkciót, így a vezetés közben meghallgatott dalokat későbbre is elmentheti. Az alkalmazáson keresztül elérhető az összes lejátszási lista, valamint a Go to Radio opció, amely a kiválasztott dalhoz hasonló zeneszámokat keres.

A Taycan (és változatai) tulajdonosai eközben a frissített útvonaltervezőt is élvezhetik, amelyet úgy dolgoztak át, hogy a töltés hatékonyabb legyen a következő út során. Egy optimalizált algoritmus előnyben részesíti a nagyobb energiateljesítményt nyújtó (150 kW vagy annál nagyobb) töltőállomásokat, és jobban megtervezi a töltési állomásokat.

A tervező mostantól a vezetési idő kiszámításakor figyelembe veszi a töltési folyamat megkezdéséhez és befejezéséhez szükséges időt is. A Porsche szerint ezek a fejlesztések az ügyfelek visszajelzésein alapultak.

A navigációs képernyő jobb dinamikus zoom funkciója is több információt nyújt a sofőröknek a környéken található összes töltőről, beleértve azt is, hogy használatban vannak-e vagy sem. Kicsinyítésnél eközben a képernyőn csak a gyorstöltő állomások jelennek meg, de ezek teljesítmény szerint szűrhetők.

A PCM 6.0 vizuálisan is átdolgozásra került. Új színes ikonok teszik könnyebben felismerhetővé a funkciókat a felhasználói felületen, ez szintén a Porsche-tulajdonosok javaslatára történt változtatás.

Ha nem szeretne a képernyővel interakcióba lépni, az autógyártó a Voice Pilot javítását is használhatja, hogy a hangasszisztens felismerje a teendőket. Ez megkönnyíti bizonyos funkciók, például a hírfrissítések, a használati utasítás és az autós zenei streaming elérését.

Ezek a frissítések részei annak a csatlakoztatási törekvésnek, amelynek keretében a Porsche nemrégiben az összes okoseszköz-alkalmazását egyesítette a My Porsche alkalmazásban. A PCM 6.0 az összes új 911, Taycan, Panamera és Cayenne modellben alapfelszereltség lesz, a sorozatgyártás a következő hetekben kezdődik.

