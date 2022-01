Most, hogy megjelent az Audi RS3, érthető, miért nem kap már annyi figyelmet az S3, mint korábban. A Motoren Technik Mayer azonban emlékeztetni szeretne minket arra, hogy a két ferdehátú közül a kisebbik még mindig egy szórakoztató modell, főleg miután a motort nagyobb teljesítményre hangolták, így sikerült 401 lóerő fölé tornázni a négyliterest.

A feltűnő színű modell az Alpokban mutatta meg magát, és egyből látszik, hogy a Python-sárga és zöld matricákkal díszített különc fényezéstől eltekintve a markáns első lökhárítóspoiler és a nagyméretű hátsó szárny alapján, hogy ez messze nem egy átlagos S3.

Az MTM megszabadult az eredeti kerekektől, hogy saját 19 colos Bimoto szettjét szerelje fel, és a belső teret is átalakította a hátsó ülések eltávolításával, hogy helyet csináljon egy bukókeretnek, de az elő két ülést is kicserélték. Mint minden tiszteletreméltó tuner, az S3 is több mint pusztán vizuális frissítés, hiszen a motorháztető alatt is sok minden történt.

7 Fotó

Az aftermarket-specialista nem kevesebb, mint négy teljesítményfrissítést kínál a 2.0 TFSI-hez. Aki a 306 lóerős alapteljesítménynél többet szeretne, az a szoftveres optimalizációk jóvoltából 360 lóerőt felszabadító Stage 1 kitet kaphat. A 2-es fokozat egyedi beömlőcsöveket ad hozzá, amelyek további 20 lóerőt biztosítanak, míg a 3-as fokozat továbbfejlesztett légbeömlője 430 lóerőre növeli a négyhengeres motor teljesítményét.

Az MTM 4. fokozatához egy erősebb turbófeltöltő tartozik, amely 480 lóerőt présel ki a motorból, ebben az esetben a 0-ról 100 km/órás sebességre mindössze 3,2 másodpercig tart a gyorsulás. Az Audi S3 Sportbacknek 10,7 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy álló helyzetből elérje a 200 km/h sebességet, ami nem is olyan rossz egy mindössze négyütemű autótól.

Elképzelhető, hogy az autó annak ellenére is jól szórakozik a hóban, hogy minden S és RS modellhez hasonlóan Quattro-t pakolnak bele. Lehet, hogy nem rendelkezik az RS3 drift üzemmódjával, de csúszós felületen még így élvezetes lehet vezetni.

Mindeközben a közelmúlt híreire reflektálva egy videós tesztelte, mennyi ideig bírja a Tesla akkumulátora, ha egy hóviharban ragadva melegen szeretnénk magunkat tartani. Az erről készült videót itt lehet megtekinteni.