A BRFK III. kerületi kapitánysága ismét akciózott, és január 20-án nagy erőkkel figyelték a közlekedő autósokat, gyorshajtók után kutatva. Erőfeszítéseik pedig kifizetődtek, ugyanis hat óra leforgása alatt összesen 158 gyorshajtót fogtak, habár azt nem tették közzé, hogy ebből hány olyan sofőrt büntettek meg, akik jelentősen túllépték a megengedett sebességet.

Mindenesetre, a rendőrség egy közleményben üzent az autósoknak, és közölték, hogy a jövőben is lesz ehhez hasonló sebességmérési akció – a rendőrség gyakorlatával ellentétben azonban szinte az összes tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy sokkal komolyabb elrettentő erővel bír, ha folyamatos a rendőri jelenlét, mint akkor, ha csak véletlenszerűen tartanak ilyen jellegű akciókat.

Az elmúlt évben is kifejezetten sok baleset történt, sőt, több súlyos és halálos kimenetelű is, a harmadik kerületben pedig sajnos szintén több baleset is történt tavaly, melyek megelőzhetőek lettek volna, ha a sofőrök betartják a szabályokat.

Természetesen a sebességmérések sem nyújtanak megoldást a problémára, habár a rendőrség közlése szerint a leggyakoribb baleseti ok a gyorshajtás.

Mindeközben a közelmúlt híreire reflektálva egy videós tesztelte, mennyi ideig bírja a Tesla akkumulátora, ha egy hóviharban ragadva melegen szeretnénk magunkat tartani. Az erről készült videót itt lehet megtekinteni.