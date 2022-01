Ami még rosszabb, hogy egy rendőr is ült éppen a kocsiban, ami az ütközés elejétől az előtte álló autónak is nekicsapódott. A balesetet kamera is rögzítette, így jól kikövetkeztethető, mi történt – szerencsére súlyos sérülés nem.

A járőr testkamerás felvételét a Code Blue Cam nevű Youtube-csatorna tette közzé. Ezen egy szokványos közúti ellenőrzés zajlik. A rendőr kiszáll az autóból és szóba elegyedik az előtte álló, kiürült tankú szedán sofőrjével, ekkor találja el a rendőrautó hátsó felét a Chevrolet, nekitolva a leállt szedán hátának.

A rendőr fejsérülést szenvedett, míg a hölgy az ütközéstől sokkosan szállt ki az autóból. Az Equinox pár méterre, durván összetört frontrésszel állt meg. A kezdeti ijedség után a járőr gyorsan értesítette a központot és azonnal megnézte, mindenki rendben van-e. A Chevy légzsákjai kinyíltak és a sofőroldali ajtó nem nyílt ki, de szerencsére magának a sofőrnek nem esett baja.

A rendőr mindent úgy végzett, ahogy kell, a helyszínre hívta a mentőket és a tűzoltókat is, mindenkit biztonságba juttatva. A videó végén látható, ahogy a fejsebét kezelik, mielőtt kórházba szállítják. A balesetet okozó sofőrt óvatlan vezetés miatt beidézték.

