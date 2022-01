Manapság világszerte rengeteg márka, köztük autógyártók is igyekeznek piacra vinni autóalakú repülőiket, azonban egyikük sincs azon a szinten, mint a Klein Vision AirCarja, ami újabb lépéssel került közelebb a sikerhez. Az AirCar 2020 végén szállt fel először, azóta folyamatosan fejlesztették, és most a Szlovák Közlekedési Hatóság hivatalosan is légiközlekedésre alkalmasnak nyilvánította, azaz hivatalosan is repülhet.

50 Fotó

Ehhez az autónak több mint 70 órát kellett a levegőben tesztelnie és a cikk alján lévő videó alapján elég komoly trükkökre is képes, legalábbis azok szemében biztosan, akik autó padlólemezét csak akkor látják maguk felett, amikor hatalmasat bukik valaki. Az AirCart egy 1,6 literes, négyhengeres BMW-motor hajtja.

Stefan Klein, az autó feltalálója, a fejlesztőcsapat vezetője és tesztpilóta a közleményben elmondta: „Az AirCar engedélyeztetése megnyitja a kaput a hatékony repülő autók sorozatgyártása előtt. Ez a hivatalos és végső megerősítése annak, hogy örökre meg tudjuk változtatni a középtávú utazást.”

A Klein Vision az első cég lehet a Földön, akik ennyire közel kerültek egy életképes repülő autó gyártásához. A végső változattal ezer kilométeres hatótávot céloznának meg és a fenti képek alapján „egyszerű” autóként is megállja a helyét, bár egyes parkolóházakba a brutális hátsó szárnya miatt valószínűleg lehetetlen lesz beállni vele.

