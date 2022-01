Mintha a Ford Bronco iránt nem lenne már eddig is nagy a kereslet, most a 2022-es Ford Bronco Raptor is bemutatkozott, hogy tovább fokozza az őrületet. A széles körben továbbfejlesztett, nagyobb rugóutat, nagyobb hasmagasságot és szélesebb nyomtávot biztosító alvázzal, valamint a motorháztető alatt rejlő több mint 400 lóerő kihasználásával minden okunk megvan azt hinni, hogy a Bronco-kínálat csúcsaként az alapmodellhez hasonlóan sikeres lesz mind a járható utakon, mind a kereskedések bemutatótermeiben.

Válaszoljunk rögtön a nagy kérdésre, bár meg kell jegyeznünk, hogy a Ford még nem áll készen arra, hogy teljes körű információkkal szolgáljon. A már bemelegített 2,7 literes V6-os helyett a Bronco Raptor egy ikerturbós, 3,0 literes EcoBoost V6-ost kap, amely legalább 400 lóerőn teljesít. A végleges teljesítmény- és nyomatékadatokat még nem állapították meg, de ez a motor már az Explorer ST-ben is 400 lóerőt és 563 Nm nyomatékot tudott. A Ford szerint a motor a Raptorban külön tuningolást kap és egy továbbfejlesztett szívórendszeren keresztül lélegez majd, továbbfejlesztett hűtéssel és egy kettős, több üzemmódú kipufogórendszerrel.

57 Fotó

Az egyetlen kínált sebességváltó a 10 sebességes automata, akár kormányra szerelt lapátokkal, ha a vezetők úgy akarják. A 4x4 rendszer egy továbbfejlesztett váltóművet és egy nagyobb kapacitású kuplungot tartalmaz, a Baja Mode pedig többek között egy holtpont-csökkentő rendszerrel lett kiegészítve. A Bronco Raptor egy vontató/rakodó üzemmódot is kap, amelynek maximális vontatási kapacitása kicsivel több mint két tonna.

A nagyobb teljesítmény mindig jó dolog, de az igazi újdonságot a burjánzó felfüggesztési fejlesztések jelentik, amelyek a hardcore Ultra4 Racing-sorozatból merítenek. Az új tengelyek ennek részei, de van még a továbbfejlesztett nagy teljesítményű terepstabilizáló rendszerrel ellátott felfüggesztés, amely az F-150 Raptorhoz hasonló, félig aktív Fox lengéscsillapítókkal egészül ki. Érzékelők figyelik a felfüggesztés magasságát és a terepviszonyokat, hogy menet közben módosíthassák a lengéscsillapító beállításait; mindez egy megerősített vázhoz csatlakozik, merevebb lengéscsillapító tornyokkal felül és a Ford Performance által kifejlesztett első/hátsó lengőkarokkal lent.

Ennek eredményeként a Bronco Raptor rugóútja elől 60, hátul 40%-kal nőtt az alap Broncóéhoz képest. Szélesebb is lett a modell és a megerősített B- és C-oszlopok által nyújtott extra vázszerkezetnek köszönhetően a Raptor 50 százalékkal nagyobb torziós merevséggel rendelkezik.

Kétféle 17 colos keréktárcsát kínál a Ford, amelyeket BFGoodrich K02 gumiabroncsok takarnak, amelyek a Ford szerint a legnagyobbak, amelyeket valaha is kínáltak gyári SUV-hoz az Államokban. A korszerűsített elektromos kormányrúd és a nyúlványrudak segítenek kezelni a masszív gumit, és a hatalmas sárvédőkkel a helyükön a Bronco Raptor 24 centivel szélesebb, mint a szériamodell. A sárvédők azonban nem az egyetlen külső frissítés - a Ford a negyedpaneleket és a motorháztetőt is kicseréli Raptor-specifikus alkatrészekre. A csomag részei az ajtófeliratok, és természetesen a Raptor jellegzetes hűtőrácsa is ott van a merész Ford márkajelzéssel az élen.

A további vizuális fejlesztések közé tartoznak az egyedi nappali menetlámpák és a Ford Performance moduláris első lökhárítója beépített vonóhorgokkal. Az elérhető Bronco Raptor grafikai csomag mintákkal dobja fel a külsőt, és igen, a Raptor külső színválasztékként Code Orange színt kap. Belül még több Code Orange van a kárpitokkal, nem beszélve a 12 colos digitális műszeregységről, amely speciális Raptor-beállítással rendelkezik. A Bronco Raptor vastagabb kormánykereket, a Ford Performance által feljavított üléseket, különleges díszítőelemeket is kap, és a High csomag is alapfelszereltségként szerepel.

Ahogy az elején említettük, a Ford még nem hajlandó minden információt elárulni a Bronco Raptorról, melynek alapárára még csak utalást sem tettek. A rendelések márciusban nyílnak, de a várható gyártásindításról nem lehet tudni. A Ford azonban 2022-es modellnek nevezi, tehát még idén megérkezik a kereskedésekbe.

Mindeközben az Audi nekiállt az új Audi A4 Avant tesztelésének, mely valószínűleg utolsó belsőégésű motorral ellátott modelljük lesz valaha. Az első kémfotókat itt mutattuk meg.