A BMW Motorrad a nagy kihívások ellenére rekord értékesítési eredménnyel zárta az évet. 194 261 darabos (+14,8%) értékesítéssel 2021 a BMW Motorrad alapítása óta a legjobb év volt (előző év: 169 272 darab).

„Az a tény, hogy mégis sikerült 2021-ben ezzel a fantasztikus eredménnyel zárnia a BMW Motorradnak az évet, nemcsak boldoggá, hanem hihetetlenül büszkévé is tesz bennünket. A válságos időkben látszik csak igazán, hogy egy csapat mennyire összetartó. Ebben az évben ezért szeretnék külön köszönetet mondani minden munkatársamnak, valamint a BMW Motorrad üzleti partnereinek, akik személyes elkötelezettségüknek és rugalmasságuknak köszönhetően lehetővé tették ezt a sikert. Őszinte köszönetemet fejezem ki ügyfeleinknek is hűségükért, bizalmukért és támogatásukért” – értékelte az évet Markus Schramm, a BMW Motorrad vezetője.

Erős forgalomnövekedés Európában és Ázsiában

Európa 2021-ben erőteljes értékesítési növekedést mutatott. Olaszország (16 034 darab / +15,2%), Spanyolország (12 616 darab / +14,4%) és Franciaország (19 887 darab / +13,4%) voltak a növekedés legfontosabb motorjai, akik folyamatosan növelni tudták értékesítési számaikat. Magyarországon a kiemelten sikeres 2020-as értékesítési eredményt is felülmúlta a tavalyi, a 659 db-os forgalomba helyezés mintegy 4%-os fejlődést és új rekordot jelent. Európában, beleértve Németországot is, összesen 9100 járművel többet adtak át, mint az előző évben. Az ázsiai piac is tovább bővül. Kína (14 309 darab / +21,4 %) szintén egy erős növekedést mutató, nagy volumenű piac az ázsiai térségben, kétszámjegyű növekedéssel. India továbbra is erőteljesen fejlődik, 102,5%-os növekedéssel és a figyelemre méltó 5191 eladott darabbal abszolút csúcsot ért el.

Stabil eladások Németországban, enyhe csökkenéssel

Németország továbbra is messze a BMW Motorrad legnagyobb piaca. A BMW Motorrad 25 972 eladott darabjával 2021-ben is megvédi pozícióját a német piac legsikeresebb motorkerékpár-gyártójaként.

Biztató fejlemények az USA-ban és Brazíliában

A BMW Motorrad számára 2021-ben az Egyesült Államokban is nagyon kedvezően alakult a piac. Az eladott 16 030 motorkerékpárral és robogóval (előző év: 12 135 darab) a BMW Motorrad lenyűgöző, +32,1%-os növekedést ért el az USA-ban. Brazíliában az eladások nem növekednek ilyen gyorsan, de folyamatosan emelkednek. A dél-amerikai piac 11 150 eladott járművel (előző év: 10 707 darab) és +4,1%-os növekedéssel a BMW Motorrad hét legnagyobb piaca közé tartozott 2021-ben.

A Brexitnek nincs érzékelhető hatása a motorkerékpár-eladásokra

Szerencsére az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból nem volt jelentős hatással a motorozás iránti vágyra. A Nagy-Britanniában/Írországban elért 26,6%-os növekedéssel és 9263 darabos értékesítéssel (az előző évben 7315 darab) a brit piac minden eddiginél erősebbnek bizonyult.

Továbbra is a boxermodellek jelentik a hajtóerőt

Csak a két túraenduróból, az R 1250 GS-ből és a GS Adventure-ből 2021-ben összesen több mint 60 000 darabot adtak át a vásárlóknak. Hazánkban 248 darabbal az R 1250 GS/Adventure az összesített eladási lista élén végzett. A hagyományosan erős R sorozat eladásai összességében jelentősen nőttek. Az új csúcsmodellnek, az R 1250 RT túramotornak és az R18-as modellcsalád négy érzelemtől fűtött BMW cruiserének köszönhetően a boxer modellek értékesítési adatai ismét erőteljesen nőttek, és az összesen eladott 194 261 jármű mintegy felét tették ki.

Az első M motorkerékpár új mércét állít fel mind a sportosság, mind a technológia terén

A BMW M 1000 RR volt a BMW Motorrad első igazi M motorkerékpárja, amely 2021-ben lépett piacra. Az 1070 eladott példányszámmal és a világ versenypályáin elért számos sportsikerrel, ez a nagy teljesítményű sportmotor ismét a BMW Motorrad nagy innovációs erejét és szenvedélyes elköteleződését hangsúlyozza. A sportos négyhengeresek rátermettségét nemcsak az S 1000 RR és az S 1000 XR, hanem a 2021-ben bevezetett S 1000 R is bizonyítja, amely az átfogó frissítést követően 4796 eladott darabbal kiváló eredményt ért el.

Előretekintés 2022-re

„Nagy bizalommal tekintek 2022 elé, hiszen minden idők legerősebb termékkínálatával kezdjük az évet. A BMW R 18 modellcsalád négy cruiser modellje az első teljes értékesítési évébe lép így, együtt. Emellett már 2022 első hónapjaiban további értékesítési lendület várható a teljesen elektromos BMW CE 04 és a négy kiváló, minden tekintetben továbbfejlesztett hathengeres K 1600 GT/GTL/B és Grand America modellünk piacra kerülésétől, amelyek abszolút kiemelkednek kínálatunkból. A 2022-es év második felére is sok mindent tervezünk, így ügyfeleinket és rajongóinkat számos meglepetés várja” – véli Markus Schramm, a BMW Motorrad vezetője.

