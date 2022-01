Körülbelül egy hónappal ezelőtt Travis Pastrana egy Subaru Brat volánja mögött egy befagyott tavon ugrálásba keveredett. A videóhoz az amerikai kaszkadőr egy széria 1984-es Bratnak tűnő, 1,8 literes boxer négyhengeres motorral felszerelt, mindössze 73 lóerős autót használt. Új projektjénél azonban úgy tűnik, hogy sokkal több erő lesz az irányítása alatt.

Valójában nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy Pastrana részt vesz a Subaru új projektjében, bár ennek van értelme, hiszen a Subaru Rally Team USA tagja. A japán cég amerikai részlege most a Facebook-csatornáján mutatott be valami nagyot, és még ebben a látszólag korai szakaszban is elég ígéretesnek tűnnek a dolgok.

Úgy tűnik, hogy egy verseny- vagy driftautó, amit a Hoonigan csapat készít. A Subaru Brat egy erősen módosított változatáról van szó. Az első homlokrész alapján úgy tűnik, hogy az 1987-es vagy 1988-as modellévből származik, de nyilvánvalóan, mivel ez egy módosított példány, nagyon nehéz megmondani a pontos évjáratot.

Nagyon kevés közös vonása van az eredeti autóval, amelyen alapul. Ó, láttátok a szénszálas fényszórók körítését? Fantasztikusan néznek ki a klasszikus 80-as évekbeli Subaru hűtőrács mellett.

