A Rolls-Royce tavaly mutatta be a valaha készült legdrágább modelljét, a Boat Tailt, mely egy kék színben pompázó, kétüléses kabrió, mely olyan hihetetlen luxusérzetű komfortot biztosít, melyben még egy saját mini vendéglátóegység is működik, ahol poharak és tányérok várják az éhes gazdagokat.

A modellt kifejezetten egy ügyfél számára tervezték és hozták létre, azonban kiderült, hogy nem ez az egyetlen modell a világon belőle – habár nem a Rolls-Royce gyárából gurult ki. A másik Boat Tail ugyanis nem kék, és nem is került 28 millió dollárba (legalábbis reméljük, hogy nem), de az a látvány, amit nyújt, igazából megfizethetetlen.

Az autó az ND - Woodworking Art YouTube-csatornáján jelent meg, és ahogy az a videón is látható, nem éppen egy polcra való darab, s bár tény, hogy valóban kisebb, mint az eredeti, mégis két ember utazhat vele – igen, utazhat, ugyanis még vezetni is lehet.

Az autó megépítése összesen 68 napig tartott, és ahogy az a videón is látszik, szívvel-lélekkel készült, gondosan megmunkált fából, ám került bele egy elektromos motor is, mely egy egyszerű lánchajtással működik, ez forgatja a hátsó kerekeket, sőt, még egy tárcsaféket is kapott a fékezéshez. A legmenőbb azonban kétségkívül az elektromosan nyitható piknikrészleg, mely valóban kísértetiesen hasonlít az eredeti koncepcióra, sőt, kapaszkodj meg: még egy esernyőtartó is helyet kapott a famodellben.

