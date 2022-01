A felhajtás, amelyet a Dawn Project tegnap a New York Times egyik oldalán a Tesla Full Self Drivingja ellen vert, igen súlyos vádakat tartalmazott. Még Elon Musk technokirálynak is hozzá kellett szólnia Twitteren a párbeszédhez.

Musk azt állítja, hogy a Full Self Driving Beta a tesztelés kezdete óta, ami már több mint egy éve tart, egyetlen balesetben sem volt érintett. Ezek az adatok tulajdonképpen azt bizonyítanák, hogy a még fejlesztési fázisban lévő, még ideiglenes változatban lévő rendszer már megbízható. Legalábbis Musk és társai szerint.

Nem szabad elfelejteni, hogy a Tesla legfejlettebb vezetéstámogató technológiája még nem elérhető a piacon. A jelenlegi helyzet leírásában a vállalat a következőket írja: "A Full Self Driving Beta (FSD Beta) a Tesla vezetéstámogató szoftverének ideiglenes változata, amelyet jelenleg a vállalat által kiválasztott ügyfelek tulajdonában lévő autókon tesztelünk, hogy felmérjük teljesítményét megbízhatóság és biztonság szempontjából".

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szóban forgó szoftver lehetővé teszi a jármű számára, hogy bizonyos manővereket önállóan hajtson végre, miután a navigációs rendszerbe beírta az úticélt a sofőr, akinek azonban továbbra is figyelnie kell a vezetésre, és készen kell állnia arra, hogy bármikor átvegye az autó irányítását, mivel a felelősség az úton történtekért továbbra is a volán mögött ülő személyt terheli.

A 2020 októberében indított FSD kísérleti program folyamatos kritika célpontja volt, egyesek szerint nem volt megfelelő, hogy néhány ezer járművezető számára lehetővé tette a cég a fejlett vezetőtámogató technológiák használatát, miközben rájuk hárult a felelősség, hogy továbbra is nekik kell irányítaniuk az autójukat.

De ez messze van attól, amit a Dawn Project mondott a NYT oldalán. Nem utolsósorban azért, mert a számok eddig Elon Musknak adnak igazat. Az NHTSA szerint általában minden 500 000 megtett mérföldön (kb. 800 000 km) egy járművezető balesetet szenved. A teljesen önvezető autók már több millió kilométert tettek meg, és eddig még nem történt megerősített baleset a rendszer aktív működésével (ellentétben az Autopilot rendszerrel). El fog jönni, ez elkerülhetetlen, de a palo altói cég hangsúlyozta, hogy a rendszer megfelelően működik. És még mindig fejlesztés alatt áll.

