Tánczos Barna romániai környezetvédelmi miniszter egy bukaresti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az idei roncsautóprogram keretében összesen 1,24 milliárd lejnyi összegre lehet pályázni azoknak, akik le szeretnék cserélni idős autóikat.

A program egyik fontos újítása, hogy mostantól kettő, minimum 15 éves, és legalább 6 éven keresztül Romániában használt autót adhatnak le azok, akik igénybe szeretnék venni a maximális, 12 ezer lejes kedvezményt. Egy autóért 7500 lej igényelhető, 15 évnél fiatalabb járműveknél az összeg 9, illetve 6500 lej.

Kötelezővé tették továbbá, hogy hibrid és elektromos autó államilag támogatott vásárlása esetén legalább egy roncsautót be kell szolgáltatni. Ezzel is a program hatékonyságát kívánják növelni, ami azért is fontos, mert Románia az Európai Bizottságnak tett vállalása okán 250 ezer öreg autót vonna ki a forgalomból 2026-ig.

A roncsautó programot 18 évvel ezelőtt indították, melynek keretében eddig 700 ezer új autót vásároltak az országban. A program 2023-ban és 2024-ben is folytatódik, a pályázati összeget 10-10%-kal bővítik a következő két évben – írta meg az Autószektor.

