A Suzuki még nem mutatta be a Jimny régóta pletykált ötajtós változatát, de a japán Nihon Automotive College (NATS) diákjai felfigyeltek rá, és az idei Tokiói Autószalonra elkészítették saját, egyedi verziójukat. A NATS Jimnyje "Kimun Kamui" névre hallgat, ami lefordítva "Hegyi Istent" jelent, számos terepen való haladásra összpontosító módosítást kapott, ami gyakorlatilag megállíthatatlanná teszi, miközben a valaha volt legtágasabb utasteret kínálja a Jimnyben.

Az NATS diákjai ismertek érdekes átalakításaikról , így izgatottan vártuk legújabb projektjüket. Egy 2019-es Suzuki Jimny Sierra-t használtak alapként, és alakították át a képeken látható off-road állattá.

3 Fotó

Annak érdekében, hogy egy extra pár ajtó is beférjen, a Jimny létravázas alvázát 15,7 hüvelykkel (400 mm) meghosszabbították, a karosszériát kettévágták, és egyedi paneleket adtak hozzá a rések kitöltésére, egy apró negyedablak mellett. Mivel az első ajtók maradtak a készleten, a hátsó ajtók meglehetősen kicsinek tűnnek, de így is jelentősen javítják a hátsó ülésekhez való hozzáférést. A megnövelt tengelytávnak köszönhetően a hátsó utasok egészséges mennyiségű lábtérrel rendelkeznek, amely egy nagy szedánhoz hasonlítható. Mivel azonban a hátsó ülések rögzítései az eredeti helyükön maradtak, a csomagtartó továbbra is ugyanolyan, mint a széria háromajtós Jimnyben.

Az ötajtós átalakításon kívül, amely a projekt középpontjában állt, a Jimny számos új alkatrészt kapott, hogy "Hegyi Istenné" váljon. Ezek közé tartozik az új felfüggesztés, amely 152 mm-es (6 hüvelykes) karosszériaemeléssel és egy új, 17 hüvelykes Black Rhino Riot 17 colos gyöngyházfutó keréktárcsákkal, amelyeket vaskos Toyo Open Country A/T abroncsok borítanak. A külső jellemzők közé tartozik egy off-road lökhárító integrált csörlővel, a csavarral rögzíthető szélesebb sárvédők, egy csővázas védőkeret a karosszéria egészén, egy tetőre szerelt IPF lámpasáv, valamint egy Feldon Shelter tetősátor a kempingezésekhez.

Sajnos a belső térről nincsenek jó minőségű képeink, de néhány, a kiállításon készült videó ízelítőt ad a tágas utastérről. A belső átalakítások közé tartozik egy Alpine X9NXL multimédiás egység a széria infotainment helyett, egy Diecock audiorendszer, GReddy Sirius vision műszerek, bőrkárpitozás az üléseken és fekete tetőkárpit.

A motorháztető alatt az 1,5 literes motor kapott egy GReddy turbókitet, egy új ECU-tuningot és egy FV2 leömlőszelepet. Ennek eredményeként a NATS Jimny 124 lóerőt és 179 Nm nyomatékot produkál, szemben a szériamodell 102 lóerejével 130 Nm nyomatékával.

Sajnos a NATS Suzuki Jimny "Kimun Kamui" egy egyedi alkotás, és nem kínálják eladásra. Megmutatja azonban egy esetleges jövőbeli ötajtós Jimny tuningpotenciálját, amely praktikusabbá tenné a rendkívül népszerű terepjárót.

Mindeközben a Carwow stábja egy terepversenyen mérte össze három itthon is jól ismert modell, a Dacia Duster, a Lada Niva és a Suzuki Jimny teljesítményét. A videót itt lehet megnézni.

