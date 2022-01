Újdonsült cikkrovatunkban megpróbáljuk tematika szerint összegyűjteni a hazai piacon található legjobb használt autókat. A sorozat első részében megpróbálunk olyan autókat találni, amelyek minimális összegből megvásárolhatóak és később ugyanúgy kevés pénzből fenn is tarthatóak.

Próbáltunk egy reális élethelyzetet kialakítani, hiszen egy autó megvásárlása nem csak a vételár kipengetésével jár, így egy ilyen kategóriás autó megvásárlásával is a költségek 4-500 ezerig is rúghatnak, ugyanis az átírási költséggel mindenképp, egy nagyszerviz költségével pedig ajánlottan számolnunk kell.

A keresgélés során viszont nem tudtuk számításba venni a távolságot, de a valóságban noha elsőre senki nem gondolná, egy ilyen kategóriájú autó megvásárlásakor igencsak megfontolandó, hogy elutazzunk-e például Győrből Debrecenbe érte, hiszen közel sem biztos, hogy az fog fogadni minket, mint amire előzetesen számítanánk a leírás és a képek alapján.

Azt viszont mindenképp számításba vehetjük, hogy az alku egy létező fogalom és nem szégyen alkalmazni. Így tehát a Használtautó.hu-n mi is egy 320 ezer forintos maximális árat adtunk meg, hiszen azt a 20 ezret - vagy akár többet - minden bizonnyal le tudjuk faragni az árból, pláne ha az előző tulaj már nagyon szabadulna a járgánytól.

Az autók keresésénél megadtunk egy minimális árat us, ugyanis a fenti kritériumokkal szűkítve a találati listát nem igazán reális, hogy 200 ezer forint alatt éppkézlább autóhoz juthatunk.

A felsorolt autók többsége nem lesz a szívünk csücske, ugyanakkor sok ember számára jelenthet megoldást a mindennapokban és próbáltuk úgy összeállítani a listát, hogy olyan autók kerüljenek fel, melyek nagy eséllyel egy vásárlás előtti alapos átvizsgálás után nem fognak bombát tartogatni a motorháztető, vagy éppen az alvázvédő alatt.

Nézzük tehát a kritériumokat

Mivel ahogyan említettük, az alacsony költségeket nem csak a vételár, hanem az átírás és a karbantartás során is szem előtt kell tartanunk ebben az árkategóriában, így a dízeleket és a nagyköbcentis fenevadakat élből kizárhatjuk. Nem álmodozhatunk klímáról sem, bár biztosan vannak olyan autók ennyiért, amelyek gyárilag klímával felszerelve gurultak ki, de olyanok amelyben működőképes is a berendezés, maximum csak elvétve.

Ebben a kategóriában természetesen élből kizárhatjuk az alacsony kilométeróra-állást és a makulátlan előéletet is, ugyanakkor kritérium, hogy érvényes magyar papírokkal, forgalmi engedéllyel, és legalább 1 év, nem „covidos“ műszakival rendelkezzen és legkorábban a 90-es években hagyhatta el a gyártószalagot.

Első szűrésre a hahu-n egyből 353 találat fogadott minket, de nézzük is meg, hogy milyen autók közül választhatunk:

Suzuki Swift



Természetesen nem hiányozhat a listáról a „kettes Swift“, hiszen a mai napig rengeteg szaladgál az utcán. Köztudott, hogy az 1.3-as motorja szinte elpusztíthatatlan, ugyanakkor a karosszériája és a futómű bekötési pontjai szeretnek porrá rohadni. Talán még Swiftből sem találunk jó példányt ennyiért, de 300 ezerért egy kis szerencsével azért hozzájuthatunk egy olyanhoz, amely nem esik ki alólunk.

Opel Corsa B és F Astra

Egy kalap alá vettük a szentgotthárdi csodát, hiszen mindkét modell beszerezhető ennyi pénzért, ugyanakkor a Corsa sokkal élhetőbb az 1.4-es motorral, mint az Astra, de utóbbi előnyére válik, hogy van kombi változat, amiben viszonylag kényelmesen el is lehet férni. Ebben az árkategóriában, sőt talán kijelenthető, hogy mindegyik árkategóriában a Switfhez hasonlóan nehéz egy nem szétrohadt példányt kifogni ezekből az autókból.

Renault Twingo



Nem túl férfias, nem is gyors, de legalább megbízható. A kis Twingo nem rendelkezik sok előnnyel, de kétségkívül az A-ból B-be való eljutás egyik koronázatlan királya. Rendkívül megbízható és mivel kevés ember ízlésvilágába fér bele, elég olcsón beszerezhető egy nem teljesen leélt példány.

FIAT Punto I

Háromszázezerért már a miénk lehet egy elsőgenerációs Punto, ami hasonlóan igénytelen, mint a fentebb említett autók, ugyanakkor megvan benne az olasz életérzés. Szerkezetileg rendkívül egyszerű, teljesen mentes a „felesleges“ elektronikai megoldásoktól és extráktól. Fenntartási költsége körülbelül egyenlő egy kerékpáréval, ugyanakkor a 75 lóerős, pörgős kis 1.2-es szívómotor sokak számára csalogató lehet.

Volkswagen Lupo

Nem hagyhattuk le a listáról a Lupo-t sem, hiszen szintén forintokból fenntartható és a pizza futárok egyik kedvence. Az 1.0-es kis motorjától sok csodát nem kell várni, hiszen a 100-at 18 másodperc alatt éri el, ugyanakkor tökéletes megoldás lehet, ha valaki csak egy városi cirkálót keres és nem érdekli az esztétikum és az egyéb körítés.

Összegzés

Mint a fenti példa is mutatja, már 300 ezerért is hozzájuthatunk egy használható autóhoz, ugyanakkor csodákat nem kell várni egyiktől sem. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek az autók nem azért kerülnek ennyibe, mert rossz konstrukciók lennének, hanem minden bizonnyal már jócskán leszolgálták idejüket, vagy talán annál még többet is.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ez pontosan az az árkategória, amikor talán érdemes még egy kicsit spórolni, ugyanis egy picivel több pénzért már sokkal élhetőbb konstrukciókat, vagy legalább a felsorolt példák közül a legjobb példányokat vásárolhatjuk meg.

(A képek a Használtautó.hu oldalról származnak)

