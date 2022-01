A georgiai autóbolt tulaja azonban nem a legjobb módját választotta a bosszúnak, ugyanis az ügy hallatára a munkaügyi minisztérium is pert indított. Történt ugyanis, hogy a Miles Walker tulajdonában lévő OK Walker Autoworks nevű vállalat nem volt hajlandó kifizetni volt alkalmazottja utolsó havi fizetését.

A volt alkalmazott, Andreas Flaten valószínűleg megelégedett volna egy egyszerű csekkel is, azonban Walker úgy döntött, hogy inkább bosszút áll korábbi dolgozóján, és egy talicskányi apróval szórja meg Flatent, ami azért is igen gonosz részéről, mert a férfi utolsó havi fizetése összesen 915 dollár volt, átszámítva 283 ezer forint (és akkor most képzeljük el ezt a szituációt Magyarországon, centek helyett ötforintosokkal).

Miután Walker előállt az őrületes ötlettel, hogy egy talicskányi apróval fizesse ki volt dolgozója utolsó havi bérét, Flaten panaszt tett a munkaügynél, mire a minisztérium nyomozásba kezdett, és belenézett a vállalat könyvelésébe, és azt találták, hogy Walker cége "ismételten és szándékosan" nem fizette ki a dolgozók által ledolgozott túlórákat.

Mint kiderült, a vállalat csak átalányt fizetett dolgozóinak, függetlenül attól, hogy hány órát dolgoztak, de amint Walker értesült a perről, azonnal felemelte a hangját és leírta a saját verzióját a történetről, melyet meg is osztott a vállalat honlapján. A kissé nevetséges visszavágó azonban nem ért célt, Flaten pedig azt üzeni volt munkatársainak, hogy nyugodtan keressék fel, ha nekik is problémájuk akad a vicces kedvű főnökkel.

Mindeközben a Carwow stábja egy terepversenyen mérte össze három itthon is jól ismert modell, a Dacia Duster, a Lada Niva és a Suzuki Jimny teljesítményét. A videót itt lehet megnézni.