Az elektromos autók esetében az egyik legfontosabb tényező a választásnál a hatótáv, sőt, még azok is árgus szemekkel figyelik a gyártók által közzétett hatótávolsági adatokat, akik egyébként csak kisebb távokat tesznek meg, és azt is többnyire a városban. Az Ora, mely a Great Wall Motors almárkája, rövidesen megkezdi a Good Cat névre keresztelt modelljének értékesítését Európában, ezért már le is tesztelték, hogy valóban annyi-e az a hatótáv, amennyit ígér.

Az Ora Good Cat kétféle akkumulátorcsomaggal érkezik Európába, és a közzétett adatok szerint igen komoly hatótávot képesek biztosítani. A két akkumulátorcsomag kisebbik változata az alapfelszereltség részét képezi, mely 47,8 kWh kapacitással és 400 kilométeres hatótávval érkezik, ám ha a nagyobb csomagot választjuk, a gyártó ígérete szerint 500 kilométert is megtehetünk a 62,4 kWh kapacitású akkumulátorral.

Bjørn Nyland pedig arra volt kíváncsi, hogy ez mennyire fedi a valóságot, ezért a nagyobbik akkumulátorcsomaggal ellátott modellt tesztelte, hogy kiderüljön, mennyire reális, hogy a kisautó képes megtenni 500 kilométert egyetlen töltéssel. Az autót Thaiföldön tesztelte, kifejezetten nagy melegben, és az út nagy részén nem is kapcsolta be a klímát, így a végeredmény 372 kilométer lett, melyet 90 százalékos fogyasztással tett meg.

Habár nem töltötte fel teljesen az akkumulátort, ugyanis csak 95 százalékig hagyta a töltést, végül 5 százalékos töltöttséggel ért célba, számításai szerint pedig, ha az akkumulátort teljesen feltöltötte volna, és egészen 0 százalékig merítette volna azt, akkor az autó közel 420 kilométert lett volna képes megtenni, mely egyébként egyenesen lenyűgöző egy ilyen apró elektromos autótól.

Habár a pontos dátumokat még nem ismerjük, az Ora Good Cat nagy valószínűséggel már 2022 első felében eljut Európába és az Egyesült Királyságba is, és a modell végleges specifikáció sem ismertek, ahogy árképzése sem, annyi biztos, hogy Kínában a modell 16-21 ezer dollár (5-6,5 millió forint) környékén mozog, szóval hasonló árképzésre számíthatunk Európában is.

