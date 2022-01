Még maga a Tesla technokirálya, Elon Musk is többször megemlítette a közelmúltban, hogy kifejezetten hasznos lenne egy kisebb méretű Cybertruck, habár ennél többet nem beszélt a dologról, legalábbis nem nyilvánosan. Csupán annyit ejtett el, hogy hosszabb távon abszolút lenne benne ráció, ha egy kisebb verziót is kihoznának belőle, habár a Cybertruck 2019 novemberében történt bemutatása óta igazából nem hallottunk róla.

Ez azonban most végre megváltozik, ugyanis olyan információk láttak napvilágot, melyek szerint a Tesla várhatóan idén márciusban leleplezheti mindkét változatot, egy igazán különleges esemény keretein belül. Mindez Trip Chowdhry, a Global Equities Research elemzője szerint lesz így, akinek talán hihetünk, hiszen igen közel áll hozzá a vállalat.

Azt is megosztotta, hogy várhatóan nem csupán az eredeti és a kisebb változatot mutatják majd be a különleges márciusi eseményen, hanem azokat az újításokat is, melyeket a Cybertruck 2019-es bemutatása óta megálmodtak a futurisztikus járműhöz.

A részletekről már nem ejtett szót, de annyit még elárult, hogy a Cybertruck kisebb változata körülbelül 15-20 százalékkal lesz kisebb, mint az eredeti verzió. Hozzátette, ne is álmodjunk arról, hogy a Tesla közelgő, január 26-ra tervezett beszámolójában említést tesz a Cybertruckról, és arra sem érdemes várni idén, hogy kigurulnak az első modellek a gyárból, ugyanis ez valószínűleg csak 2023-ban fog megtörténni, a tervek szerint ugyanis 2023 elején kezdik meg az értékesítést.

