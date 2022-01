A Toyota a 2022-es Tokiói Autószalonon nyújtózkodott, ahol egy felturbózott GRMN Yarist és három olyan koncepciójárművet mutat be, amelyek a lehető legkülönbözőbbek. A GR GT3 koncepció versenyautót a "hardcore" Yaris-szal együtt harangozták be nagyjából egy hete, de ott van a teljesen elektromos bZ4X crossover sportosabb változata és a Lexus NX terepjárós változata is.

Az autógyártó nem sokat árul el a koncepciókról, de mindegyik látható a január 16-ig tartó Tokiói Autószalonon. Íme, egy közelebbi pillantás az egyes járművekre.

Amikor a Toyota elejtette a GR GT3 teaserét, egy modernizált Toyota 2000GT-t vizionáltunk, amelybe egy csipetnyi Suprát kevertek, így egy ínycsiklandó versenykoktélt alkotva. A végeredmény hosszú motorháztetejével és ferde tetővonalával nem is áll messze ettől a víziótól. A Toyota nem közölt semmilyen információt a teljesítményről, csupán annyit, hogy a GR GT3 egy fejlesztőautó, amelynek célja, hogy felkeltse a potenciális versenyzők figyelmét a GT3 kategóriában.

Az NX 450h plug-in hibridre épülő Lexus NX PHEV Offroad a terepjárás környezetbarát megközelítését képzeli el, emelt felfüggesztéssel és erős terepgumikkal, amelyek akkumulátoros-elektromos üzemmódban képesek meghódítani a terepet. Ehhez csatlakozik a hozzá tartozó ROV tanulmány, amely a bronzszín vele azonos árnyalatát viseli, és hidrogénnel működik. Ez azonban nem egy üzemanyagcellás jármű. A ROV egy 1,0 literes motorral rendelkezik, amely a benzines malomhoz hasonlóan működik.

Végül itt van a Toyota bZ4X GR Sport tanulmány: A Subaruval közösen fejlesztett teljesen elektromos Toyota bZ4X crossover sportos átalakítást kapott a fekete díszítéssel és a szériánál nagyobb, elegáns kerekekkel ellátott, ismerős képletnek köszönhetően. Belül sportüléseket találunk, de tudomásunk szerint jelenleg nem tervezik, hogy a széria bZ4X-hez is kínáljanak ilyen fejlesztéseket.

