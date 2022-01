Egy ideje már tudjuk, hogy a Ford Mustang hetedik generációja már bőven fejlesztés alatt van. A tesztpéldányok alkalmankénti látványa nem sokat árult el a stílusról, de most először láthatjuk a következő Mustangot a szériakarosszériában.

Ez a prototípus nyilvánvalóan jól el van rejtve az erős álca alatt, de a takarás mögött mégis a mai Mustangokhoz hasonló hűtőrács körvonalai látszanak. Az elülső álcázás a GT500 ábrázatát utánozza, de ne aggódjunk amiatt, hogy az új Mustang a BMW 4-es sorozathoz hasonló masszív hűtőrácsot vesz át. Láthatunk egy lökhárítót, amely elválasztja a hűtőrácsot az alsó orr-résztől, és vékony fényszórókat is kivehetünk, amelyek a nyílást szegélyezik. Összességében az orr szögletesebbnek tűnik, és talán egy kicsit laposabbnak és keskenyebbnek a ma kapható hatodik generációs autóhoz képest.

25 Fotó

A hátsó részre pillantva még komolyabb álcát látni, de a hátsó lámpák körüli világosabb részeken felsejlik a kasztni felső része, eléggé, hogy a jelenlegi Mustangtól nem eltérő, ismerős lejtést látunk, és bár ezek a hátsó lámpák nem tűnnek szériagyártásúnak, megtartják a hagyományos, három sávos, függőleges elrendezést. Profilban nem sok mindent láthatunk az ismerős Mustang-formán kívül, aminek van értelme, mivel úgy gondoljuk, hogy a következő darab a jelenlegi platform módosított változatát fogja használni. A képek alapján tehát azt mondanánk, hogy az új Mustang konzervatív lesz, legalábbis ami a formatervet illeti.

A karosszéria alatt azonban érdekes lehet a dolog. A pletykák szerint a következő generációs autó (belsőleg S650 néven ismert) hibrid hajtásláncot és összkerékhajtást is kaphat. Ezek a Mustang számára első alkalommal érkeznének meg, és akkor még ott van a lehetőség, hogy a közeljövőben egy teljesen elektromos Mustang is megjelenik (A Mach-E-t sokan nem tartják igazi Mustangnak). Ez előbb-utóbb meg fog történni, mivel a Ford a következő évtizedben vagy még annál is tovább fogja villamosítani a teljes modellpalettáját. A kérdés az, hogy ez a hetedik generációnál történik-e meg, vagy várni kell a nyolcadik generációs modellig. Addig is a Coyote V8-as és a turbós négyhengeres motoroknak ki kell tartaniuk a közeljövőben.

Hogy mennyire közeli ez a jövő? A legfrissebb pletykák szerint a hetedik generációs Mustang 2023-ban kerül gyártásba, 2024-es modellként. Ez azt jelenti, hogy a debütálásra még idén sor kerülhet.

Mindeközben annyi panasz gyűlt össze a Renault egyik, igen gyakran meghibásodó motorjával szemben, hogy Franciaországban már polgári peres keresetet nyújtottak be a gyártó ellen. A részletekről itt írtunk.