Jó eséllyel, ha olvasod a Motor1.com-ot, valószínűleg elég sokat tudsz a Nürburgringről. A pályát bemutató versenyjátékok sokaságának köszönhetően meglepően jól be lehet tanulni a pályát, anélkül, hogy valaha is személyesen látnád. Mégis, egy élőszereplős utazás a Nordschleife körül mindig különleges, és ez a videó különleges perspektívát kínál a világ vitathatatlanul leghíresebb pályájáról.

Láttunk már mindenféle autós videót a Ringről, de az ilyen felvételek általában egy versenyautót mutatnak, amely kétségbeesetten próbál körrekordot dönteni. A L'argus a YouTube-on osztotta meg ezt az élményt a szűk Caterham Seven pilótafülkéjének utasoldalán elhelyezett kamerán keresztül, így egy igazi autóban szerzett élményt örökítve meg. A 12,9 mérföldes kör megtétele egy ilyen elemi szabadtéri járművel olyan látványt és hangokat kínál, amelyeket videón általában nem látni, és a kör kellemesen mutatja meg az autó sebességét, anélkül, hogy nyakát törné a pályán.

Ha már a járműről beszélünk, ez egy Caterham Seven 485 R, amelynek 2,0 literes motorja 237 lóerőt fejleszt, amelyet egy hatfokozatú kézi sebességváltón keresztül a hátsó kerekekhez irányít. Nincs tető, nincsenek ajtók, és mint ilyen, szinte nincs is tömege - a 485 R körülbelül 1300 kilót nyom, ami őrületes teljesítmény-tömeg arányt biztosít. Ha szeretnél ízelítőt kapni abból, hogy ez mit jelent, nézd és hallgasd, ahogy ez a sofőr a Karussell után a Zöld Pokol igényes hátsó felén vág át. Nagyon kevés lendületet veszít a végtelen kanyarok között.

Ez nem egy hivatalos időmérő kör, és mivel ez egy nyílt pálya, az autók minden egyes kör után be- és kijönnek a pályára. Van tehát forgalom is, ami miatt a Caterham pilótájának néhány alkalommal lassítania kell. Ennek ellenére a sofőr a hídtól a kapuig tartó körön nyolc perc körüli időt ért el. Ez egy igazán lenyűgöző eredmény, és ezt a világ számára is lenyűgöző videóban örökítették meg.

Mindeközben annyi panasz gyűlt össze a Renault egyik, igen gyakran meghibásodó motorjával szemben, hogy Franciaországban már polgári peres keresetet nyújtottak be a gyártó ellen. A részletekről itt írtunk.