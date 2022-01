A japán autógyártó roadstere minden évben megújul egy kicsit, a Mazda ugyanis gondoskodik arról, hogy a vásárlók továbbra is érdeklődjenek a modell iránt, ezért már be is dobtak pár újítást, melynek a márka rajongói garantáltan örülni fognak, még akkor is, ha kívülről nem fog belőle látszódni semmi.

A vállalat bejelentette, hogy terveik szerint rövidesen debütál a Mazda Kinematic Posture Control (KPC) technológiája, a rendszer különlegességét pedig az adja, hogy képes valós időben kiszámolni a hátsó tengelyen forgó kerekek sebességkülönbségét, és bele is avatkozik, ha kell.

A KPC egy kinematikus rendszer segítségével képes oly módon megőrizni az autó stabilitását, hogy fékezéskor effektíve lejjebb húzza az autó hátsó részét, valamint enyhén fékezi a belső, hátsó kereket is, amennyiben masszívabb sebességgel vennénk be egy kanyart.

Habár erről egyelőre nem adtak további tájékoztatást, de valószínűsíthető, hogy marad a belépőszintű 1,5 literes, és a komolyabb, 2,0 literes motor is, az azonban már biztos, hogy érkezik a Planium Quartz metálfényezés, és a luxus Terracotta Nappa belső bőrcsomag is.

