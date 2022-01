Az autógyártók, amelyet támogatják a vegán életet, nem csak azért teszik, hogy vegán vásárlókat vonzzanak be, hanem azért is, hogy hosszú távon fenntarthatóbbá tegyék a gyártási folyamatot és az üzletet. A Dicklovett új tanulmánya a PETA forrásainak felhasználásával mutatja be, hogy mely vállalatok kínálják jelenleg a leginkább vegánbarát modelleket.

A Ford a legvegánbarátabb vállalatként szerepel a listán 28 vegán modellel, a modellek között is zászlóshajó a Mustang Mach-E, amely alapfelszereltségként teljesen vegán belsővel rendelkezik. A Honda a második helyen áll 20 ilyen felszereltségű modellel, köztük az alapkivitelű CR-V-vel és a vadonatúj HR-V-vel. A harmadik helyen a Nissan áll 19 felszereltséggel, amihez hozzájárult, hogy az autógyártó nem kínál széria bőrkormányt az Európában népszerű modellek, például a Juke vagy a Qashqai belépő szintű változataiban.

A további figyelemre méltó helyezettek közé tartozik a Smart, amely amellett, hogy két modellel rendelkezik (az EQ fourfour megszűnése után hamarosan egymodelles lesz), állítólag 17 vegánbarát felszereltséget kínál, valamint a Kia és a Hyundai 14, illetve 15 felszereltséggel.

A Mercedes-Benz állítólag 13 vegán felszereltséget kínál, ami elég kevésnek hangzik egy olyan autógyártótól, amely az egyik legnépesebb palettával büszkélkedhet. A Mercedes arról ismeretes, hogy olyan fenntartható lehetőségeket kínál, mint az Artico műbőr vagy a Dinamica műszarvasbőr, ez azonban nem elég a vegánok számára. Ugyanez vonatkozik a BMW-re is, amely mindössze öt vegánbarát modellel szerepel a listán, miközben számos lehetőséget kínál, különösen a fenntarthatóságra összpontosító BMW i elektromos modellcsalád keretében.

A MINI, amely a hírek szerint csak egyetlen bőrmentes felszereltséggel rendelkezik, hamarosan a teljes kínálatát bőrmentessé teszi. Ugyanez vonatkozik a Volvo-ra is, amely egyáltalán nem szerepel a listán, azonban ígéretet tett arra, hogy a C40 Recharge modellel kezdődően bőrmentes lesz az elektromos kiadásokban. Végül a Fiat csak egy modellel szerepel a listán, miközben a Seaqual nevű vegán anyagot kínálja a Panda és az 500-as modellhez.

Bár ez a tanulmány az iparág jelenlegi állapotát jelzi, biztosak vagyunk benne, hogy néhány éven belül a vásárlóknak rengeteg vegánbarát lehetőségük lesz a kárpitok és a kárpitok tekintetében minden gyártótól, az utastér többi részében pedig fenntartható, újrahasznosított anyagok használatával kombinálva.

Mindeközben annyi panasz gyűlt össze a Renault egyik, igen gyakran meghibásodó motorjával szemben, hogy Franciaországban már polgári peres keresetet nyújtottak be a gyártó ellen. A részletekről itt írtunk.