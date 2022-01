A gumi, amely biomimetikai kutatások és tesztek eredménye, többrétegű, egymásba nyúló küllők alkotják, így elég merev ahhoz, hogy cipelje egy autó súlyát, de elég rugalmas ahhoz is, hogy bukkanókra hajtva eldeformálódjon.

A Hankook a technológiához élőlények sejtfelépítését vizsgálta. Az egymásba font küllőknek hála a gumik nem csak az előre, de a hátrafelé mozgást is tudják kezelni.

A Hankook által kifejlesztett gumi mindössze 16*10*4 colos. Ez a fajta abroncs tökéletes lesz a Hyundai Plug & Drive moduljához, mivel a tulajdonosoknak nem kell a felfújásával törődni.

Ugyanezen okból az ilyen abroncsok a tökéletesek az önvezető flották számára is és biztonsági szempontból is van előnye a szettnek a durrdefektek megszüntetésével. A Hankook elmondása szerint 2010 óta dolgoznak a gumikon, de a jövőben is igyekeznek majd finomítani a technológián.

