Kínában tavaly először nőttek az autóeladások 2017 óta, elsősorban az elektromos autók iránti jelentős keresletnövekedés hatására - írja az MTI.

A kínai autógyártók szövetsége, a CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) szerdán azt közölte, hogy Kínában tavaly 26,28 millió új autót adtak el, ami 3,8 százalékkal több a 2020. évinél.

Az egész éves eladás annak ellenére növekedést mutat, hogy decemberben már a nyolcadik egymást követő hónapban csökkent az autóeladás éves összevetésben a globális chiphiány miatt. Decemberben 2,79 millió új autót értékesítettek az ázsiai országban, 1,6 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A szövetség kimutatása szerint a kormány által is támogatott alternatív meghajtású NEV (new energy vehicles) autók eladása decembereben éves összevetésben 114 százalékkal, 531 ezerre nőtt. A NEV kategória foglalja magában a teljesen elektromos hajtás mellett a plug-in hibrid és a hidrogén üzemanyagcellás járműveket is. Ebből a kategóriából tavaly 3,52 millió kelt el, 157,5 százalékkal több, mint 2020-ban.

A CAAM azzal számol, hogy az idén 27,5 millió új autót értékesítenek Kínában, ezen belül 5 millió NEV autót.

Mindeközben annyi panasz gyűlt össze a Renault egyik, igen gyakran meghibásodó motorjával szemben, hogy Franciaországban már polgári peres keresetet nyújtottak be a gyártó ellen. A részletekről itt írtunk.