A drámai kijelentés már csak azért is ideillő, mert a nagy vetélytárs Camaro a Mustangénál is siralmasabb adatokat produkált, pedig a Chevrolet még többezer dolláros kedvezményt is adott az aktuális árból.

A Fordot ez persze nem boldogítja, az már annál inkább, hogy legalább a többi modelljük egészen jól teljesít: a Mustang Mach-e nagyon népszerű az autóvásárlók között, az F-150 Lightning-ra pedig évekre előre minden rendelést felvettek – számolt be róla a Totalcar.

Tovább tetézi a bajt, hogy a nagy vetélytárs Dodge Challenger is megelőzte a Ford Mustangot az eladások tekintetében, holott előbbi korosabb, kevésbé modern konstrukció. Talán pont ez lehet az oka?

Mindenesetre a Mustang szénája nem áll túl jól, hiszen a csökkenő eladási számok inkább a kifutó szériáknál voltak jellemzőek, a jelenlegi, 6. generáció azonban még messze van ettől.

