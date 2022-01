A Subaru WRX és a Mitsubishi Lancer Evolution a 2000-es évek elején a legfontosabb teljesítményautók közé tartoztak, Észak-Amerikában minden raliautó ihletett modellt nagyon népszerűvé tettek. Ez az egyedi alkotás, amely egy Lancer Evolution 9 orrát ülteti egy 2005-ös Subaru WRX-re, valószínűleg bosszantani fog néhányat a modellek legelvetemültebb rajongói közül. Az eredmény azonban egy autós Frankenstein-szörnyeteg, amely nagyon jól néz ki.

"Egy olyan autót akartam készíteni, aminek az eleje más, mint az eddigiek és amilyet senki sem csinált még ezen a bizonyos generáción. Először az Evo elülső részét vettem meg , Majd magát Subarut" - mondta a Jonah nevű építő, aki a közösségi médiában a shoodbgood névre hallgat, a Motor1.com-nak.

Shoodbgood lenyűgöző munkát végez autóipari plasztikai sebészként, és úgy alakította át az Evo 9 orrát, mintha eleve a WRX-re gyártották volna. Elmondása szerint a karosszéria vonalvezetése valóban elég pontosan illeszkedik, de még mindig sok vágásra, hegesztésre és karosszériamunkára van szükség ahhoz, hogy minden pontosan illeszkedjen egymáshoz. Valószínűleg megmutathatnánk ezt az alkotást valakinek, aki nem ismeri e modellek ezen generációját, és az illető azt hihetné, hogy ez a gyári változat.

A karosszéria is teljes fényezést kapott. Shoodbgood az egyik videójában azt mondja, hogy ez a Mazda Soul Red. A WRX motorja van a motorháztető alatt. Az erőforráson végzett módosítások között szerepel egy td06 20g turbó leömlő, 1000 köbcentis injektorok és egy HKS lefújószelep. Egy szett BC tekercsrugó van alatta.

Shoodbgood most tuningoltatta a kocsit egy műhelyben. Becslése szerint 300 és 320 lóerő közötti teljesítmény jut le a kerekekre. A videóban, ahol átveszi a WRX-et, megemlíti, hogy néhány új sárvédővel egészítette ki a járművet. Mivel az Evo dobozos sárvédői már elöl is megvannak, valami hátul is segítene kiegyensúlyozni a megjelenést.

Az orr-rész cserék ennek a fickónak a hobbija. Van egy Nissan 350Z-je Infiniti G37 orral, egy Infiniti G szedánja egy 350Z arcával, és egy 370Z orra egy G37 négyajtóson. Most erre a Mitsubishi-Subaru keverékre váltott.

