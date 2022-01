Már egy átlagos szuperautó is hatalmas élményt nyújt, ha kimerészkedünk vele az autópályára, azonban ahogy Qui-Gon Jinn is fogalmazott a Baljós árnyakban: "mindig van egy nagyobb hal", és az ezen a felvételen szereplő bestia is épp ebbe a kategóriába sorolható.

Ezen elv mentén pedig a sebességmániás Radim Passer jóvoltából most kaphatunk egy kis ízelítőt arról, hogy milyen érzés is lehet egy ilyen brutális teljesítményű autóval repeszteni az autópályán.

Passer egy igazán szemet gyönyörködtető, kék-fekete Bugatti Chironjával bemutatja, hogy milyen érzés kihozni a maximumot az autóból, de nem csupán a Chiron kapott lehetőséget, hogy rendesen kinyújtóztassa magát az A2-es autópályán, a sofőr ugyanis egy Lamborghini Aventadorral, egy Bentley Flying Spurral és egy Porsche 911 Turbo Cabriolet-val együtt tesztelte a Bugattit.

Mindeközben megérkezett az új Kia Sportage magyar árlistája, ami jelentős drágulása ellenére így is kedvezőnek mondható. A részletekről itt írtunk.