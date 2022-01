Több mint egy évtizedes szünet után a Mitsubishi 2021 májusában újra leporolta a Ralliart márkanevet azzal, hogy egy felturbózott kisteherautót is felvett a 2021-es pénzügyi év pénzügyi jelentésébe. Pár hónappal később a Ralliart hivatalosan is bemutatkozott Thaiföldön, Pajero Sportként, de az újdonság csupán egy csomó matricával és piros elemekkel lett felszerelve. A közelgő Tokiói Autószalonra a Mitsu készített még néhány Ralliart-projektet, de ezek is hasonlóan kiábrándítóak.

Kezdve a Vision Ralliart Concept-tel, ez lényegében egy Outlander, agresszív karosszériával, a mindkét tengelynél szélesebb sárvédők jóvoltából. Emellett a normál SUV-hoz képest hamis felső, méhkaptár-mintás hűtőrácsot és vaskosabb alsó légbeömlőnyílást kapott. A jármű masszív, 22 colos kerekeken közlekedik, hogy kitöltse a domború íveket, és helyet adjon a nagyobb, hatdugattyús féknyergekkel ellátott fékeknek. Sajnos utóbbiak jelentik az egyetlen mechanikai frissítést a normál változathoz képest.

Hátulra lépve, a meglehetősen nagy diffúzor, amelyet eredetileg a múlt havi teaserben láttunk, a Ralliart emblémát tartalmazza, hogy egy gyorsabb Outlander illúzióját keltse. Egy pár nagy kipufogóvéget érdemes lett volna azért a diffúzor sarkaiba szerelni, hacsak a Mitsubishi nem teljesen elektromos SUV-ként képzelte el az Outlander-alapú Vision Ralliart Conceptet.

A 2022-es TAS-on az Outlander Ralliart Style modellel osztozik majd ez a tanulmány a reflektorfényen. A fent látható képeken egy sor kiegészítővel díszítették fel, hogy egy teljesítményorientált SUV-t imitáljon. A korábban említett Tritonhoz és Pajero Sporthoz hasonlóan azonban alapvetően karosszéria matricákkal és a plug-in hibrid változattal és annak sárvédőkre alkalmazott piros festésével van dolgunk.

Reméljük, hogy ezt a félénk kísérletet a Rallairt újjáélesztésére érdemi frissítések követik majd, nem pedig pusztán vizuális kiegészítések. Addig is, a Mitsubishi a Ralliart duót január 14-től, az első sajtónaptól január 16-ig, az utolsó közönségnapig a Tokiói Autószalonon állítja ki.

