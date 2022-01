A Toyota bejelentette, idén januártól elindítja a Kinto Factory névre keresztelt programját, melynek célja, hogy azok, akik már megvásárolták autójukat, további extrákhoz juthassanak az autógyártó jóvoltából.

Főként olyan funkciókra kell gondolni, melyek elsősorban a biztonságot célozzák meg, így olyan extra funkciókra lehet számítani, mint a holttérfigyelő, a fékasszisztens, de olyan extra is várható, mely figyelmeztet, ha valaki az autóhoz képest merőlegesen közeledik az autó felé.

Természetesen azokra is gondolnak, akik imádják a luxust, leginkább a kényelmi funkciókat, így utólagosan akár az elektromosan nyitható és csukható csomagtérajtót is kérhetik majd a tulajok. Ami pedig biztosan minden tulajdonos szívét megdobogtatja majd, az a kopott és elhasznált alkatrészek cseréje.

A Toyota ugyanis lehetőséget fog biztosítani arra, hogy a tulajdonosok kicseréljék a megnyúlt üléshuzatot, a kopott kormánykereket, vagy éppen más, elhasznált alkatrészeket, melyeket egyedi módon is megrendelhetnek, akár a gyáritól eltérő színben és anyaghasználattal.

A jelenlegi információk szerint a Kinto Factory program listájára eddig felkerült pár Lexus modell is, így az UX és az NX is megkapja a lehetőséget az utólagos extrákra, a Toyotákhoz visszatérve pedig annyi biztos, hogy a Prius több változata esetében is lehetőség lesz az utólagos extrákra.

Mindeközben megérkezett az új Kia Sportage magyar árlistája, ami jelentős drágulása ellenére így is kedvezőnek mondható. A részletekről itt írtunk.