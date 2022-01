A Toyota valóban foglalkozik az emberekkel, s mi sem bizonyítaná ezt jobban, minthogy a tavalyi évben bemutatták a Mountain Rescue elnevezésű projektet, melyet az autógyártó mérnökei a RAV4-es alapján álmodtak meg.

A mérnökök komoly figyelmet fordítottak arra, hogy úgy alakítsák ki az autót, hogy az tökéletesen megfeleljen a hegyi mentők elvárásainak, valamint maximális segítséget nyújtson számukra a mentési folyamatok során. Az idei Tokiói Autószalonon pedig ismét elővették a projektet, most azonban komoly kiegészítőkkel rukkoltak elő a mérnökök.

A lámpákat meghagyták a korábbi tervek szerint, így továbbra is a kocka formájú, kivehető és hordozható lámpák figyelnek az autón, melyeket a karosszéria különböző pontjain lehet elhelyezni, tetszés szerint. Ezen felül a foglalatokba Lidar lézeres letapogatókat is lehet rakni, melyek képesek akár sűrű ködben is figyelmeztetni az esetleges akadályokról.

Az autó kapott egy kamerát is, melynek segítéségével a hegyi mentők elküldhetik az élőképet a mentőknek, akik így már felkészülhetnek a környezeti körülményekre, de akár egy masszív hangszórót is el lehet helyezni a foglalatokba, mellyel vészhelyzet esetén tájékoztathatják a lakosságot a helyzetről.

De az utastérről sem feledkeztek meg az alkotók: a belső foglalatba USB-portokat lehet helyezni, valamint itt alakították ki a lehetőséget arra is, hogy töltsék az akkumulátort, de új tárolót is kialakítottak a csomagtérben, melynek segítségével könnyebben hozzáférhetnek a mentőfelszereléshez.

Mindeközben a Carwow élesben tesztelte, hogy különböző villanyautókkal mennyit lehet megtenni egy autópályán, mielőtt kifogy belőle a szufla. Az eredményről itt írtunk.