A német autógyártó egyik legambiciózusabb projektje kétségtelenül az ID.4, és úgy tűnik, a VW nagyon is komolyan gondolja, hogy az övé legyen a legjobb és legélhetőbb teljesen elektromos autó, ami valljuk be, eddig sikerült is. Az elektromos crossovert már több helyen is a legjobbnak kiáltották ki, sőt, végül elnyerte a 2021-es év legjobb autója címet is.

S bár a modellt világszerte elismerték, elnyerte a legrangosabb díjat, és mindenki a csodájára jár, a vállalat mégis úgy véli, bőven van még mit beletenni a teljesen elektromos modellbe, ezért bejelentették, hogy a jövőben több frissítésre és fejlesztésre számíthatnak a tulajok.

Az újdonságok idén és jövőre is jönni fognak, de kétségkívül az idei év első fejlesztése lesz az, ami valószínűleg megdobogtatja majd a tulajok szívét: az ID.4 egy erősebb, 135 kilowattos fedélzeti töltőt fog kapni, de az akkumulátorok is kapnak egy kis pluszt, mellyel megnövelik a hatótávot. Egyelőre nem állnak rendelkezésre hivatalos adatok arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen mértékű lesz a változás, de az biztos, hogy nagyobb lesz az alap 402-418 kilométeres távnál.

Az új frissítésekkel azonban az árak is növekednek: minden felszereltségi szinten összesen átszámítva 243 ezer forinttal, mely azt jelenti, hogy a Pro alapára így 13,3 millió forint környékén alakul, míg a csúcsfelszereltségű, összkerékhajtású Pro S modellért átszámítva 16 millió forintot kérnek el. De ez az áremelés még akár bele is férhet, hiszen a vállalat olyan funkciókat hoz idén, mint az automatikus sávtartó, vagy a Plug and Charge rendszer.

