Aminek a neve nem mellesleg a márka tízedik típusára utal, és a szintén 10 éves Huayrát váltja majd le. Akik lelkesedésükben már indulnának is feltörni a malacperselyt, azok számára sajnos van egy rossz hírünk: látatlanban elkelt mind a 300 darab leendő C10.

A kiszivárgott fotó egyébként az Instagramon jelent meg, és bár az alacsony felbontású kép nem egy fotóesztétikai élmény, azért elég gyorsan lekapták a közösségi oldalról. Persze azért akad felfedeznivaló még ebben a pixelhalmazban is, az például már ennyiből egyértelmű, hogy a C10 a Huayra és a Zonda dizájnelemeit egyesíti, és nagyon is jelen vannak az olyan Pagani-jellegzetességek, mint a már jól ismert ovális fényszórókeretek.

A hátul vadászrepülőgép-stílusú újdonság kételemű szárnyban végződik, és bár egyelőre csak egy elülső nézet áll rendelkezésre, arra akár nagyobb tételben is lehetne fogadni, hogy hátul egy középen kilépő négyes kipufogót láthatnánk.

Horacio Pagani elmondása szerint a C10 teljesítménye 900 lóerő körül lesz, végsebességét pedig elektronikusan korlátozzák, ám még így is eléri majd a 300 km/órát. Mindemellett nem a teljesítménynövelésre, hanem inkább a súlycsökkentésre és a kezelhetőségre helyezték a hangsúlyt – számolt be róla a Carthrottle.

Ahogy a többi Pagani esetében, vélhetően itt is számíthatunk majd különleges kiadásokra, köztük Roadsterre is, ami azonban ennél nagyobb meglepetés, hogy a klasszikus V12-es mellett tisztán elektromos példányok is készülnek belőle. Hivatalos bemutató 2022 második felében várható.

Mindeközben a Carwow élesben tesztelte, hogy különböző villanyautókkal mennyit lehet megtenni egy autópályán, mielőtt kifogy belőle a szufla. Az eredményről itt írtunk.